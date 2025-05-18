Об этом 24 Каналу рассказал председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. По его словам, влияние Китая на Россию действительно есть. Но не все так просто.

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Китай зарабатывает деньги

Как отметил Шлинчак, с одной стороны, действительно можно констатировать, что Китай использует ослабленную от войны Россию, которая находится в не лучшем экономическом положении. Там буквально зарабатывают на этом деньги и протягивают свои стратегические цели к реализации.

С другой стороны, не можем говорить, что Россия полностью легла под Китай. У Путина своя стратегия. Она заключается в том, чтобы сесть вместе с Китаем и США за переговоры и разделить мир на зоны влияния. Путин постоянно возвращается к этой теме еще с 2007 года,

– сказал Шлинчак.

Диктатор Путин хочет иметь рычаги влияния на те или иные регионы. Также он вообще не воспринимает Украину как государство.

Это позиция, которую мы должны понимать. В Кремле ее не просто лелеют. Они пытаются ее реализовать,

– подытожил Шлинчак.

Напомним, Си Цзиньпин находился на параде 9 мая в России. Политолог обратил внимание, какой издевательский подарок глава Китая сделал Путину.