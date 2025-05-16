Пекин пытается демонстрировать позицию нейтралитета, несмотря на то, что находится в тесных отношениях с Россией. Подробнее о том, как относиться к таким заявлениям Китая заявлениям Китая, 24 Каналу рассказал Дэвид Тафури – американский юрист, писатель и специалист по внешней политике, партнер международной юридической фирмы Arent Fox, бывший чиновник Госдепа США.

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Изменил ли Китай свое мнение о войне

Китай выразил поддержку предложения Украины, США и европейских партнеров по 30-дневному прекращению огня как шагу к восстановлению дипломатических усилий. Представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь уточнил, что позиция Китая по "украинскому кризису" является последовательной и четкой.

Позиция Китая по этому вопросу отличается от путинской, что является положительным сигналом. Заявление Китая стало сюрпризом, учитывая недавний визит Си в Москву на парад "победы". Но я не стал бы полностью доверять "нейтралитету" Китая. Мы знаем, что Китай поставлял определенное оборудование России и часть из него даже обнаружили на поле боя в Украине,

– заметил Дэвид Тафури.

И все же, убежден Тафури, если Китай делает подобные заявления, их нужно приветствовать. Более того, стоит попробовать привлечь Пекин к мирному процессу, ведь он имеет серьезное влияние на Москву.

"Это единственная страна, способна влиять на Путина политически и экономически, и Россия сейчас остро нуждается в ее поддержке", – подчеркнул экс-чиновник Госдепа США.

Обратите внимание! На фоне переговорного процесса Украины и России в Турции, Китай выразил надежду на достижение длительного мирного соглашения, которое будет приемлемым для всех сторон полномасштабной войны.

Интересно отметить, по данным Reuters и Bloomberg, 8 мая, во время чайной беседы в Москве, Си Цзиньпин сказал Путину, что надеется, что "справедливое, прочное и обязательное мирное соглашение, которое примут все заинтересованные стороны" можно достичь путем диалога. Это первый случай, когда Си лично призвал Путина к заключению соглашения.