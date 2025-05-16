Пекін намагається демонструвати позицію нейтралітету, попри те, що перебуває у тісних відносинах з Росією. Детальніше про те, як ставитися до таких заяв Китаю, 24 Каналу розповів Девід Тафурі – американський юрист, письменник та спеціаліст із зовнішньої політики, партнер міжнародної юридичної фірми Arent Fox, колишній чиновник Держдепу США.

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Чи змінив Китай свою думку про війну

Китай висловив підтримку пропозиції України, США та європейських партнерів щодо 30-денного припинення вогню як кроку до відновлення дипломатичних зусиль. Речник Міністерства закордонних КНР Лінь Цзянь уточнив, що позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною та чіткою.

Позиція Китаю з цього питання відрізняється від путінської, що є позитивним сигналом. Заява Китаю стала сюрпризом з огляду на недавній візит Сі до Москви на парад "перемоги". Але я не став би повністю довіряти "нейтралітету" Китаю. Ми знаємо, що Китай постачав певне обладнання Росії й частину з нього навіть виявили на полі бою в Україні,

– зауважив Девід Тафурі.

Та все ж, переконаний Тафурі, якщо Китай робить подібні заяви, їх потрібно вітати. Ба більше, варто спробувати залучити Пекін до мирного процесу, адже він має серйозний вплив на Москву.

"Це єдина країна, здатна впливати на Путіна політично та економічно, і Росія зараз гостро потребує її підтримки", – підкреслив ексчиновник Держдепу США.

Зверніть увагу! На тлі переговорного процесу України та Росії у Туреччині, Китай висловив сподівання на досягнення тривалої мирної угоди, яка буде прийнятною для всіх сторін повномасштабної війни.

Цікаво відзначити, за даними Reuters і Bloomberg, 8 травня, під час чайної бесіди у Москві, Сі Цзіньпін сказав Путіну, що сподівається, що "справедливу, міцну і зобов'язальну мирну угоду, яку ухвалять усі зацікавлені сторони" можна досягнути шляхом діалогу. Це перший випадок, коли Сі особисто закликав Путіну до укладання угоди.