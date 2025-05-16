Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня, якого цитує Le Figaro.

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Як у Китаї бачать мирну угоду між Україною та Росією

Китай висловив сподівання на досягнення тривалої мирної угоди між Україною та Росією, яка буде прийнятною для всіх сторін конфлікту.

Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони продовжать переговори з метою досягнення справедливої, тривалої і обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, щоб досягти політичного врегулювання повномасштабної війни,

– заявив Цзянь під час брифінгу.

Нагадаємо, що раніше у Китаї підтримали ініціативу України, Європи та США щодо 30-денного припинення вогню. Тоді Пекін також висловив сподівання, що сторони конфлікту зможуть продовжувати діалог та переговори задля досягнення справедливої, тривалої та обов'язкової мирної угоди, яка влаштує всі сторони конфлікту.