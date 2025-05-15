Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News. США нібито "не покладають великих сподівань" на ці перемовини.

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Яку умову назвав Рубіо

Після завершення завтрашніх переговорів у Туреччині США визначаться з термінами можливої зустрічі Владіміра Путіна і Дональда Трампа.

На мою думку, ми не досягнемо прориву (у мирних переговорах – 24 Канал), доки президент Трамп і президент Путін не взаємодіятимуть безпосередньо з цього питання,

– сказав Рубіо.

Однак він додав, що все ж сподівається на новини про припинення вогню 16 травня вранці. Рубіо також підтвердив, що представники США і Туреччини братимуть участь у переговорах між Україною та Росією.