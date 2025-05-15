Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Коли будуть переговори України та Росії в Туреччині

Російські пропагандисти говорять, що учасники української делегації приїдуть до палацу Долмабахче у Стамбулі 15 травня. Але, як пишуть росіяни, переговорів Києва та Москви сьогодні не буде.

Кремлівські ЗМІ стверджують, що переговори Росії та України у Стамбулі стартують 16 травня, тобто у п'ятницю.