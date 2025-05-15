Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. США якобы "не возлагают больших надежд" на эти переговоры.

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Какое условие назвал Рубио

После завершения завтрашних переговоров в Турции США определятся со сроками возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

По моему мнению, мы не достигнем прорыва (в мирных переговорах – 24 Канал), пока президент Трамп и президент Путин не будут взаимодействовать непосредственно по этому вопросу,

– сказал Рубио.

Однако он добавил, что все же надеется на новости о прекращении огня 16 мая утром. Рубио также подтвердил, что представители США и Турции будут участвовать в переговорах между Украиной и Россией.