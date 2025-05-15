Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что ожидают в США от переговоров России и Украины

Марко Рубио выступил вечером 15 мая в Турции с брифингом после участия в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО. Во время разговора со СМИ госсекретарь США признался, что он не возлагает больших надежд на переговоры в Стамбуле.

По моему мнению, мы не достигнем прорыва, пока президент Трамп и президент Путин не будут взаимодействовать непосредственно по этому вопросу (окончание войны в Украине – 24 Канал),

– сказал он.

Рубио также сказал, что состав российской делегации для переговоров в Стамбуле не свидетельствует о "прорыве" в продвижении вопроса мира.

"Надеюсь, я ошибаюсь. Надеюсь, я на 100% ошибаюсь. Я надеюсь, что завтра утром будет новость о прекращении огня. Но это не моя оценка", – говорит главный американский дипломат.

Рубио также подтвердил, что представители США и Турции будут участвовать в переговорах между Украиной и Россией. Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что после завершения переговоров в Стамбуле американская сторона определится с графиком возможной встречи Путина и Трампа.

К слову, ранее СМИ писали, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетят Турцию в пятницу 16 мая.