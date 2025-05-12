Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також У Києві пройшла зустріч лідерів "коаліції рішучих": результати та головні заяви

Що у Китаї думають про перемир'я на 30 днів

Так, речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи пропозицію 30-денного перемир'я в Україні, зазначив, що позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною та чіткою.

"Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру", – сказав Лінь.

За його словами, в Пекіні сподіваються, що сторони конфлікту зможуть продовжувати діалог та переговори для досягнення справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, і зрештою досягнуть політичного врегулювання "кризи".

Ми завжди вважали і продовжуємо наполягати на тому, що єдиним життєздатним виходом із "кризи" є діалог та переговори,

– запевнив речник МЗС.



