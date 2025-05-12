Під час пресконференції 11 травня президент Росії Владімір Путін повідомив про домовленість щодо зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Яка мета домовленості

Під час звернення до журналістів Путін наголосив, що Сі Цзіньпін став головним гостем на цьогорічних урочистих заходах до дня "великої перемоги". До того ж, він назвав плідну співпрацю між Росією та Китаєм "зразком сучасних рівноправних відносин у XXI столітті", а Сі Цзіньпін наголосив, що їхні країни мають бути "нерозлучними друзями".

Домовлено, що у вересні відбудеться мій зустрічний візит до Китаю,

– заявив президент Росії.

Також Путін звинуватив Європу у неналежній комункації з Росією. Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай підтримує дипломатичні зусилля й очікує на взаємоприйнятне рішення між Києвом і Москвою.

Раніше повідомлялося, що глава КНР чекає на присутність Путіна на схожому параді, який він буде проводити на початку вересня в Китаї.

Головною метою візиту Сі до Росії на парад 9 травня міжнародні експерти називають демонстрацію сили та геополітичного впливу Китаю. За їхніми словами, Росія вже фактично виконує всі побажання Пекіна, усвідомлюючи власну залежність і уникаючи суперечок зі "старшим братом".