Таку думку 24 Каналу висловив заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі, дипломат та опозиціонер Павло Латушко, додавши, що Пекін ніколи не був зацікавлений у продовженні конфлікту. Але також він не зацікавлений допомагати Україні.

Читайте також Вручив Путіну знущальний подарунок: на що Сі Цзіньпін натякнув Кремлю

Тоді Путіну нічого не залишиться

Сі Цзіньпін навряд чи серйозно натисне на Путіна, але він може натякати. Питання в тому, чи буде готовий очільник Кремля наступити на власне его, чи все-таки продовжить реалізовувати власні амбіції.

"Ми розуміємо, що стратегічні цілі Кремля не змінилися. Росіяни не хочуть окупувати всі території, які незаконно вписали у свою конституцію. Стратегічна ціль – підкорити собі Україну та всі пострадянські республіки, лідери яких прибули до Росії", – зауважив Павло Латушко.

Якби всі сусіди Росії озвучили свою жорстку позицію про те, що війна має зупинитися, то Путіну не залишиться нічого іншого, ніж погодитися. Він не зможе воювати на стількох фронтах. Але для цього потрібно було вже давно вести роботу з цими країнами, гарантувати їм військову підтримку.

Які плани має Китай

Варто пам'ятати, що китайці досить прагматичні люди. Їхній прагматизм будується на економічних інтересах, власному добробуту. Сприяти прибутку Китаю можуть дешеві ресурси та можливість завоювання ринків інших держав.

Мовиться про інвестиції, максимальне економічне входження у світові компанії. А найперше – це продаж китайських товарів. Тоді все велике китайське населення повністю зайняте роботою.

Судячи з цього, для Пекіна вигідна слабка Росія. Так він може купувати дешеві енергоресурси. Сьогодні навряд чи можна уявити перспективу повернення російських енергоресурсів на європейський ринок,

– підкреслив Павло Латушко.

Росія ще довго буде обмежена в продажу енергоресурсів, що вигідно для Китаю. Він купуватиме їх дешево. Але з іншого боку Сі Цзіньпіну потрібні нові ринки для товарів, торгові відносини зі США. Тому країни точно пробуватимуть домовитися.

"Все зводиться до того, що Китай – не є прихильником фінансування війни й підтримки Путіна. Скоріш за все, він схилятиме його до закінчення конфлікту", – підсумував Латушко.

Нагадаємо, під час зустрічей 9 травня Путін і Сі Цзіньпін зокрема говорили про Україну. Так президент Китаю підтримав слова російського диктатора про те, що для закінчення війни потрібно усунути "корінні причини конфлікту".