Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зазначивши, що якби не Пекін, на параді не було б більшої частини тих, хто туди приїхав. Наприклад, Вучич (президент Сербії) і Фіцо (прем'єр-міністр Словаччини) летіли не стільки до Путіна, як зустрітися з Сі Цзіньпіном.

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Який сигнал Китай показав щодо Росії?

Виграв від всього цього дійства у Москві не очільник Кремля, а китайський лідер. Зі слів політолога, Сі Цзіньпін продемонстрував, що Росія перебуває в залежності від Китаю в багатьох аспектах. Він виступив і фізичним бронежилетом для Путіна, і геополітичним, привізши у Москву представників низки держав.

Це, як зауважив Саакян, меседж про те, що домовитися з Росією й отримати її як молодшого партнера проти Китаю – не вдасться. Політолог також звернув увагу на презент, який Сі Цзіньпін вручив російському диктатору – грамофон 1945 року і вінтажну китайську газету з заміткою про перемогу.

"Подарунок від Сі Цзіньпіна Путіну був символічним і знущальним. Типу, ось тобі дідусь патефон і газета, сиди читай. Всі знають, що Путін не користується смартфоном і дуже далекий від інтернету. Можна було привезти будь-який інший подарунок 1945 року, у Китаю був шалений вибір, що подарувати Путіну", – озвучив Саакян.

Що запланував Пекін і може запропонувати Європі?

Зі слів політолога, очевидним є те, що зустрічі з Сі Цзіньпінем у Кремлі пов'язані з договорами по енергетиці, торгівлі, Арктиці. Путін, на думку Саакяна, дорого заплатить Китаю за його VIP-візит до Москви й те, що він підставляє плече допомоги Росії.

Думаю, що Путін розмовляє з Сі Цзіньпінем з приводу того, скільки часу в нього є для того, щоб спробувати зробити останній ривок і спромогтися досягти на фронті успіхів, закріпити їх. Адже Сі Цзіньпіну необхідно вступати в переговори зі США, йому хочеться мати перед Сполученими Штатами і Європою у своєму портфелі Росію,

– пояснив політолог.

Саакян підкреслив, що Пекін прагне відіграти роль посередника, не з Росією тепер будуть розмовляти, а з Китаєм. Сі Цзіньпін ймовірніше захоче домовлятися по Росії не стільки зі Штатами, як з ЄС.

Політолог припустив, що Китай волітиме спробувати взяти участь у європейській колективній безпеці, замінивши США, але не розміщуючи свої військові бази в Європі. Він може виступити фактором, що стримує, тримаючи Росію на повідку. Сьогоднішнє 9 травня, як підсумував політолог, стало не днем перемоги Путіна, а днем продажу суверенітету Росії Китаю.

Зазначимо, що директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, коментуючи приїзд Сі Цзіньпіна у Москву, висловив думку, що це був сигнал президенту США Трампу, що Кремль перебуває під впливом Пекіна. Він розповів про що Росія та Китай домовляються в межах економічної співпраці.