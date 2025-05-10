Про це у розмові з 24 Каналом розповів доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, експерт Української асоціації китаєзнавців Дмитро Єфремов, підкресливши, що Сі та Путін намагаються однаково використати перемогу у Другій світовій війні.

Дивіться також "Пекін не готовий ризикувати": як Європі й Україні реагувати на візит Сі Цзіньпіна в Москву

Що має на меті Пекін?

Росія націоналізує перемогу в Другій світовій війні та використовує її як певний символ для єднання російського народу. Так само, зі слів Єфремова, робить і Китай щодо цієї війни й перемоги на Тихоокеанському театрі бойових дій. Однак роль комуністичної партії та комуністичного Китаю в цьому процесі була несуттєвою.

Ті, хто реально боровся з японцями під час Другої світової війни на Сході, це був Гоміндан та Китайська народна республіка, спадкоємці якої зараз перебувають на Тайвані,

– зазначив Єфремов.

Однак комуністичний материковий Китай використовує цю перемогу в той спосіб, в який робить це Росія, націоналізуючи її та штучно перебільшуючи внесок народу і партії в її досягнення. Таким чином здобувається консолідація та демонстрація глобальної впливовості.

Китайці завжди грають з росіянами у гру "кішки-мишки", стараються перехитрити один одного. У Сі був ще й прагматичний інтерес бути присутнім на цьому параді,

– підсумував Єфремов.

Зазначимо, що на думку політолога Олега Саакяна очільнику Кремля доведеться дорого заплатити Сі Цзіньпіну за його присутність на параді на Червоній площі. Сі показав світу, що Росія залежна від Китаю і що спроба домовитися з Кремлем й отримати її як союзника у боротьбі проти Пекіна – буде провальною. Політолог також звернув увагу на подарунок, який китайський лідер вручив Путіну, назвавши його знущальним.