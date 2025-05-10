Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що не вважає, що Сі Цзіньпін стовідсотково обрав сторону Росії. На його думку, якби це було так, то зараз проти України воювали б китайські добровольці, а росіяни не мали б проблем із технікою та снарядами.

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Яка позиція Китаю щодо Росії

За словами Ігоря Рейтеровича, Китай не на стороні Росії, а жести в бік Кремля Сі Цзіньпін, ймовірно, робить для того, щоб і далі експлуатувати Москву, щоб утримати її під своїм впливом.

Але це не заважає Китаю, наприклад, на перспективу співпрацювати із Європейським Союзом. Пекін зараз все робить для того, аби так і було. Якщо Дональд Трамп і далі поводитиметься так непрогнозовано, то європейці абсолютно без проблем зможуть домовитись про економічну співпрацю із Китаєм,

– сказав він.

Пекіну також може бути вигідно співпрацювати з Україною тоді, коли завершиться війна. Сі Цзіньпіну, ймовірно, на руку "сидіти на двох стільцях", експлуатуючи російські ресурси та шукаючи шляхи покращення зв'язків із Європою.

Китайці вже четвертий рік перебувають у найбільш виграшному становищі. Я не вважаю, що Сі Цзіньпін заради умовної ідеології у зовнішній політиці захоче ризикувати (економічними інтересами – 24 Канал),

– додав політолог.

Цікаво, що під час візиту до Москви 8 травня 2025 року Сі Цзіньпін заявив, що сподівається на досягнення мирної угоди щодо України, яка буде справедливою й прийнятною для всіх сторін. Це перша особиста заява лідера Китаю щодо принципів врегулювання війни, яка перегукується з попередніми закликами Пекіна до всеосяжного діалогу.