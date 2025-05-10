Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал доцент кафедры международных отношений Киево-Могилянской академии, эксперт Украинской ассоциации китаеведов Дмитрий Ефремов, подчеркнув, что Си и Путин пытаются одинаково использовать победу во Второй мировой войне.

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Какая цель у Пекина?

Россия национализирует победу во Второй мировой войне и использует ее как некий символ для единения русского народа. Так же, по словам Ефремова, делает и Китай в отношении этой войны и победы на Тихоокеанском театре боевых действий. Однако роль коммунистической партии и коммунистического Китая в этом процессе была несущественной.

Те, кто реально боролся с японцами во время Второй мировой войны на Востоке, это был Гоминьдан и Китайская народная республика, наследники которой сейчас находятся на Тайване,

– отметил Ефремов.

Однако коммунистический материковый Китай использует эту победу тем способом, что и Россия, национализируя ее и искусственно преувеличивая вклад народа и партии в ее достижение. Таким образом приобретается консолидация и демонстрация глобальной влиятельности.

Китайцы всегда играют с россиянами в игру "кошки-мышки", стараются перехитрить друг друга. У Си был еще и прагматический интерес присутствовать на этом параде,

– подытожил Ефремов.

Отметим, что по мнению политолога Олега Саакяна главе Кремля придется дорого заплатить Си Цзиньпину за его присутствие на параде на Красной площади. Си показал миру, что Россия зависима от Китая и что попытка договориться с Кремлем и получить ее как союзника в борьбе против Пекина – будет провальной. Политолог также обратил внимание на подарок, который китайский лидер вручил Путину, назвав его издевательским.