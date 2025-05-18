Про це 24 Каналу розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. За його словами, вплив Китаю на Росію дійсно є. Але не все так просто.

До теми Що відбувається з економікою Китаю: уряд приховує важливу статистику

Китай заробляє гроші

Як наголосив Шлінчак, з одного боку, дійсно можна констатувати, що Китай використовує ослаблену від війни Росію, яка перебуває у не найкращому економічному становищі. Там буквально заробляють на цьому гроші та протягують свої стратегічні цілі до реалізації.

З іншого боку, не можемо казати, що Росія повністю лягла під Китай. У Путіна своя стратегія. Вона полягає в тому, щоб сісти разом з Китаєм та США за перемовини і розділити світ на зони впливу. Путін постійно повертається до цієї теми ще з 2007 року,

– сказав Шлінчак.

Диктатор Путін хоче мати важелі впливу на ті чи інші регіони. Також він взагалі не сприймає Україну як державу.

Це позиція, яку ми маємо розуміти. В Кремлі її не просто плекають. Вони намагаються її реалізувати,

– підсумував Шлінчак.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін перебував на параді 9 травня в Росії. Політолог звернув увагу, який знущальний подарунок глава Китаю зробив Путіну.