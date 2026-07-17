"Беспрецедентный кошмар": Трамп заявил, что Китай совершил крупнейшее похищение данных о выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай совершил "самое масштабное похищение данных о выборах в истории". По его словам, кибератака началась еще в ходе избирательного цикла 2020 года.

Об этом Трамп заявил в ходе обращения к нации, сообщает "Суспильне".

Какие данные похитил Китай?

В Белом доме заявили, что в результате операции Китай получил доступ к 220 миллионам файлов американских избирателей – речь идет об именах, адресах, номерах телефонов и информации о политических предпочтениях.

Эта утечка данных является беспрецедентным кошмаром в сфере безопасности выборов,

– заявил президент США

Трамп также объявил о немедленном рассекречении документов разведки, свидетельствующих о том, что избирательная система США была уязвима для хакерских атак и иностранного вмешательства, а эта информация годами скрывалась от общественности.

Документы уже опубликованы на сайте Белого дома.

По словам Трампа, часть рассекреченных документов свидетельствует о том, что представители так называемого "глубинного государства" скрывали и преуменьшали масштабы китайского вмешательства в выборы.

Он утверждает, что американские ведомства еще в 2020 году узнали о компрометации – тогда они обнаружили, что данные десятков миллионов избирателей в 18 штатах были куплены, похищены или взломаны, однако об этом якобы не сообщили ни президенту, ни Конгрессу.

Отдельный блок документов касается безопасности избирательной инфраструктуры. Президент США заявил, что правительство давно знало об уязвимости электронных машин для голосования перед кибератаками со стороны России, Китая, Ирана, Северной Кореи и негосударственных хакерских группировок.

Кроме того, Трамп заявил, что еще одна группа материалов якобы подтверждает сокрытие доказательств мошенничества во время выборов – речь идет, в частности, о кампании по регистрации избирателей в штате Мичиган. По словам Трампа, в 2020 году полиция штата провела рейд в офисе организации "Демократы, идите голосовать" в городе Маскигон.

В одном из документов также говорится о том, что Китай якобы пытался повлиять на промежуточные выборы в США в 2018 году. Трамп утверждает, что с середины 2019 года Пекин изменил свою стратегию, сосредоточив ее на подрыве доверия американцев к президенту США.

Интересно! Между тем пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне подчеркнул, что Пекин "никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США".

Несмотря ни на что, Трамп заверил, что цель публикации документов – не подорвать доверие к выборам.

Наша цель – завоевать это доверие, устраняя уязвимости и быстро их исправляя,

– подчеркнул американский лидер.

Интересно, что в оценке Разведывательного сообщества США, обнародованной в 2021 году, отмечалось, что нет никаких признаков того, что какое-либо иностранное государство пыталось или смогло изменить какой-либокакой-либо технический аспект президентских выборов 2020 года. Это касается регистрации избирателей, бюллетеней, подсчета голосов или официальных результатов.

На титульном листе документа было указано, что его засекреченная версия 7 января 2021 года была представлена Дональду Трампу, высокопоставленным чиновникам его администрации, лидерам Конгресса и профильным комитетам по вопросам разведки.