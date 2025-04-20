Китай испытал неядерную водородную бомбу, – СМИ

Китайские исследователи успешно испытали новую неядерную бомбу. Речь идет о взрывном устройстве на основе водорода, которое вызывает разрушительные химические цепные реакции без использования каких-либо ядерных материалов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

Смотрите также Китай первым в мире запустил 10G-интернет: что показали тесты

Китай испытал новую бомбу

Согласно опубликованным исследованиям, Китай провел успешные испытания неядерной бомбы из водорода. Как пишут в СМИ, бомба имеет вес 2 килограмма. При взрыве она образует огненный шар, температура которого достигает более 1000 градусов по Цельсию в течение более чем 2 секунды. Исследователи отмечают, что это в 15 раз дольше, чем подобные взрывы в тротиловом эквиваленте, и это без использования ядерных материалов.

Взрывчатка разработана научно-исследовательским институтом Государственной судостроительной корпорации Китая (CSSC) – ключевым игроком в системах подводного оружия. Для создания бомбы такого типа исследователи использовали твердотельные материалы для хранения водорода на основе магния.

В СМИ добавляют, что серебристый порошок, известный как гидрид магния, хранит значительно больше водорода, чем резервуар под давлением. Первоначально он был разработан для транспортировки газа в зоны, находящиеся вне сети, где он мог питать топливные элементы для чистой электроэнергии и тепла.

При активации обычными взрывчатыми веществами гидрид магния подвергался быстрому термическому разложению, высвобождая газообразный водород, который вспыхивал в длительный огненный шар.

Взрывы водорода вспыхивают с минимальной энергией воспламенения, имеют широкий диапазон взрыва и высвобождают пламя, которое быстро и широко распространяется,

– отметили исследователи.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Китай поставляет оружие России. Говорится в частности о поставках пороха и артиллерии.