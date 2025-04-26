Китай захватил необитаемый остров в 5 километрах от военной базы Филиппин, – FT

Распространяется известие о том, что Китай впервые за последние годы официально занял новый участок суши. Речь о спорном острове, который сейчас принадлежит Вьетнаму.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что захватил Китай и что будет дальше

Сэнди-Кей – это остров в Южно-Китайском море. Его также называют Бейлан и Сон-Ка. Важно, что Сэнди-Кей расположен в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин в Южно-Китайском море. На него претендуют Китай, Филиппины, Вьетнам и Тайвань, так что возможен риск нового противостояния.

Заметьте! Именно в этот момент в мире есть напряжённость между Индией и Пакистаном. Обе страны имеют ядерное оружие.



Сэнди-Кей входит в так называемые спорные острова Спартли, или архипелаг Спартли / Википедия

Китайский флаг, развернутый на Сэнди-Кее, показали на Центральном телевидении Китая (CCTV). 26 апреля там написали, что в этом месяце китайская береговая охрана "осуществила морской контроль и суверенную юрисдикцию" над Сэнди-Кей. Офицеры береговой охраны развернули китайский флаг, чтобы заявить о суверенитете над островом.

Этот шаг знаменует собой первый за много лет случай, когда Пекин, который претендует на почти всю акваторию Южно-Китайского моря, официально установил свой флаг на другом, ранее не оккупированном объекте суши,

– отметили в Financial Times.

Интересно, что в это же время Филиппины и их союзник США проводят крупнейшие ежегодные военные учения "Баликатан" (на филиппинском это означает "бок о бок").

Показываем острова Спартли в Южно-Китайском море на карте мира

Порой Сэнди-Кей называют рифом.

Справка. В состав архипелага Спратли входят более 100 мелких островов, рифов и атоллов. Там никто не живет, острова используют как рыбопромышленный район. Впрочем, там есть залежи нефти и газа, к тому же там пересекаются морские торговые пути.



Ни одна из стран, которые выходят в акваторию, не контролирует архипелаг полностью. Переговоры по островам велись регулярно, начиная с 1992 года. Образование военных баз на необитаемых скалах позволяет контролировать, кто может плавать по морю, а кто нет. Еще в 2016 году писали, что КНР намывает искусственные острова из подводных коралловых рифов вокруг архипелага Спартли.

"Официальное провозглашение Пекином суверенитета над Сэнди-Кеем вызовет опасения, что Пекин намерен застроить незанятые рифы и берега", – пишут журналисты.

Пока что нет никаких признаков того, что Китай прочно оккупировал Сэнди-Кей или начал там строительство. Представитель морской безопасности Филиппин заявил, что китайская береговая охрана покинула остров после того, как развернула флаг.

Сэнди-Кей годами был источником напряженности в отношениях между Китаем и Филиппинами. Последние мониторят ситуацию и усиливают свою военную мощь. Но Китай все равно сильнее.