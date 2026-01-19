"Проводил легитимные учения": Китай впервые запустил по Тайваню военный дрон
- Китай впервые запустил военный беспилотник в воздушное пространство Тайваня, что может быть попыткой проверки его обороноспособности.
- Тайбэй отвергает претензии Пекина и укрепляет оборону.
Китай впервые направил военный беспилотник в воздушное пространство Тайваня. Это может подчеркивать усилия Пекина по проверке обороноспособности этого островного государства.
Китайский разведывательный беспилотник летал в воздушном пространстве острова Пратас около 4 минут 17 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Китай готовится душить Тайвань с моря и воздуха: будет ли еще одна большая война и что задумал Си Цзиньпин
Что известно о провокации Китая?
Остров Пратас расположен примерно в 400 километрах от главного острова Тайваня в южной части Тайваньского пролива.
Беспилотник летел выше досягаемости средств противовоздушной обороны, но после предупреждения покинул воздушное пространство.
В тот же день китайские военные заявили, что они отслеживали ракетный эсминец USS John Finn и американское океанографическое исследовательское судно, когда они проходили через Тайваньский пролив.
В 2022 году Тайвань уже сбивал китайский беспилотник, но тогда он был гражданским. БпЛА пролетел вблизи одного из его морских форпостов – Цзиньмэнь. Китайские военные утверждали, что проводили "законные и легитимные" учения.
Последний инцидент с беспилотником подчеркивает усилия Китая по военному запугиванию Тайваня,
– отмечает издание.
Тайбэй отвергает любые претензии Пекина на свою территорию и в последнее время активизировал усилия, чтобы укрепить свою оборону для отражения нападения.
Между тем Китай в декабре провел боевые стрельбы вокруг Тайваня. Произошло это после того, как США объявили об одном из крупнейших в истории пакет вооружений на сумму 11 миллиардов долларов для Тайбэя.
Китай и Тайвань: последние новости
В декабре – январе тысячи рыболовецких судов в Китае отработали морскую блокаду. Участие в этом принимало так называемое "морское ополчение". Одно из объяснений действий Китая – отработка методов давления на Тайвань.
Кроме того, Китай прорабатывает сценарии похищения или ликвидации руководства Тайваня. Похоже, они хотят действовать так, как американские спецназовцы в Венесуэле и в отношении Мадуро.