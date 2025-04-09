В ЕС впервые прокомментировали взятие китайских пленных в Украине
- Вооруженные Силы Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России в Донецкой области, о чем уже проинформирован ЕС.
- Высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что Китай является фактором российской войны, поскольку 80% товаров двойного назначения поступают из Китая.
- Каллас отметила, что факт взятия в плен граждан Китая не означает участие китайской армии, но Пекин может делиться информацией.
Вооруженные Силы Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России в Донецкой области. В ЕС уже проинформированы об инциденте.
Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что Китай является фактором российской войны, передает корреспондентка 24 Канала.
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Что в ЕС думают об участии китайцев в войне
Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе слышали новости и обсудили это с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По мнению высокой представительницы, факт взятия в плен граждан Китая не означает, что китайская армия вовлечена в войну, но Пекин может делиться информацией.
Ясно то, что Китай является фактором российской войны. Без поддержки Китая Россия бы не имела возможности вести войну в том объеме, в котором они ведут,
– указала Каллас.
Дипломат отметила, что 80% товаров двойного назначения поступают со стороны Китая. Кая Каллас также обратила внимание на солдат Северной Кореи на фронте и военную технику, которая поступала из КНДР в Россию, чтобы вести войну против Украины.
"Ясно, что если бы Китай хотел остановить поддержку, это имело бы влияние", – заявила она.
Заметим, что в Пекине заявили, что работают над проверкой информации о пленных гражданах. Так заверили, что китайское правительство "всегда просит граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов".