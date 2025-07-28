Китай возмутился из-за санкций Украины: в Пекине требуют немедленного пересмотра решения

Китай возмутился новым санкционным пакетом Украины, в который попали десятки китайских компаний. В Пекине требуют немедленной отмены ограничений и обещают жестко защищать свои интересы.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на пресс-конференцию представителя МИД Го Цзякуна 28 июля. Китайская Народная Республика резко отреагировала на введение Украиной 18-го пакета санкций, в который попали десятки китайских компаний и физических лиц.

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Китай требует отменить санкции

В МИД Китая заявили о нарушении международного права и призвали Киев "исправить ошибку".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении нового, 18-го пакета персональных и экономических санкций. В список попали 53 физических и юридических лица из Китая, России, Казахстана, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

Китай выразил категорическое недовольство решением Киева.

Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций, которые не имеют под собой никаких оснований в международном праве или разрешения Совета Безопасности ООН. Мы призываем украинскую сторону немедленно исправить свою ошибку и устранить негативный эффект,

– заявил представитель МИД Китая.

В Пекине подчеркнули, что готовы "жестко защищать законные права и интересы китайских компаний".

Стоит заметить, что в санкционный список, как ранее сообщали СМИ, попали китайские компании, которые, вероятно, поставляли в Россию товары двойного назначения – в частности электронику, оптику и дроны. Украинская власть неоднократно подчеркивала, что даже косвенная поддержка государства-агрессора расценивается как угроза национальной безопасности.

