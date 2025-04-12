Это не обычные наемники: что не так с историей о китайских военных в Украине

Пленные военные из КНР – это не просто история об обычных наемниках. Вполне вероятно, что китайские власти хорошо осведомлены в участии ее граждан в войне против Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины", эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов, отметив, что в Китае ничего не происходит без надзора их государства. Китайская армия вовлечена в войну против Украины.

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Китай обо всем знает

Как отметил Харитонов, если бы Си Цзиньпин был против привлечения китайских граждан к войне в Украине, то их семьи уже были бы арестованы. А самих китайских оккупантов уже бы насильно вывозили с линии фронта.

Китай – тоталитарное государство, где даже в уставные документы предприятий прописывают идеологию Си Цзиньпина. Во время пандемии Covid-19 там дронами проверяли, сидят ли люди дома. Также там происходит геноцид уйгурского народа, которых вывозят в концлагеря.

Представить, что китайские войска воюют на территории Украины без согласия Си – невозможно. Это можно предположить в случае Индии, Непала, где само государство не может проконтролировать каждого гражданина. Там не такая тоталитарная система. Китай – это концлагерь в диджитал условиях. Поэтому на все была санкция от Си,

– отметил Харитонов.

Кроме того, не секрет, что китайские военные вовлечены в полномасштабную войну против Украины еще с 2022 года. Об этом много писали профильные расследователи из Тайваня и китайские диссиденты.

На саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году признали, что Китай является решающей силой, которая способствует войне России против Украины. А недавно в администрации Трампа впервые озвучили тезис, который проговаривали еще в администрации Байдена. Речь идет о том, что Китай является главным спонсором России в войне против Украины. КНР поставляет почти 80% товаров двойного назначения, которые враг использует против нашего государства.

Поэтому не стоит обращать внимание на то, что рассказывают в китайском МИДе. Там вполне все знают. И показания китайских пленных тоже могут быть ложью. Согласно китайскому законодательству каждый граждан КНР должен быть подотчетным тамошней компартии.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет точные данные о 155 китайских граждан, которые воюют на стороне России. Их может быть значительно больше. В МИД Китая начали рассказывать, что они ничего об этом не знают.

Скорее всего, в Китае находятся российские рекрутеры, которые вербуют население. Или же сама КНР может способствовать этому процессу. Не будет ничего удивительного, если среди этих китайских граждан будут "отставные военные"

Там нет ничего отставного. Они все служат армии Китая, разведке или другим структурам. Рекомендую подписаться на Great Translation Movement. Это – группа активистов, которые развенчивают многие вещи о Китае. Они отслеживают, что происходит в китайских соцсетях, которые отрезаны от мира. Я бы говорил о присутствии народно-освободительной армии Китая в Украине и согласие на это от компартии Китая. Это все происходит больше на государственном уровне, чем просто наемники,

– отметил Харитонов.

Добавим, один из китайских пленных рассказал, что присоединился к российской армии через посредника в КНР. Он якобы заплатил 300 тысяч рублей, чтобы присоединиться к оккупантам, и хотел получить российское гражданство.