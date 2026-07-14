Путин в роли младшего партнера: отношения между Китаем и Россией становятся все более неравномерными, – WSJ

После начала полномасштабного вторжения в Украину Москва становится все более зависимой от Пекина. Китай усиливает свое политическое и экономическое влияние на Россию.

Хотя Пекин старается не слишком афишировать изменение баланса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как изменились отношения между Китаем и Россией?

С момента первой встречи лидеров двух государств в 2013 году их взаимоотношения изменились. Союз примерно равных участников превратился в отношения, в которых доминирует Пекин. В 2013 году Си Цзиньпин называл Путина образцом для подражания, а в 2026 году кремлевский диктатор приезжает в Пекин с просьбой.

Российский лидер надеялся, что во время майского визита страны договорятся о строительстве второго газопровода между Россией и Китаем – "Сила Сибири-2". Кремль уже два десятилетия мечтает о реализации этого проекта.

Однако, по словам источников, знакомых с ходом переговоров, китайские чиновники дали понять российской делегации, что согласятся на газопровод только при условии, что Москва будет продавать им газ по цене ниже рыночной. В Пекине посоветовали россиянам не поднимать этот вопрос снова, пока условия не изменятся.

Стратегическое партнерство Пекина и Москвы только укрепилось после 2022 года. После вторжения в Украину китайская поддержка России только усилилась. Пекин помогает российской экономике:

покупает нефть с дисконтом;

поставляет компоненты, необходимые оборонной промышленности;

помогает Москве обходить западные санкции.

Какую выгоду получает Китай?

Путинская война загнала Россию в тупик. Она позволила Си Цзиньпину превратить отношения равных партнеров в такие, в которых Китай доминирует практически по всем показателям. Чиновники в обеих странах заявляют, что их союз всеобъемлющий и равноправный. Однако он держится скорее на общей враждебности к однополярному миру, в котором лидируют США, чем на общих ценностях или культурах.

Китай заполонил российский рынок своими автомобилями, тяжелой техникой и текстилем. Эти товары дешевле и качественнее российских. Это вызвало возмущение у представителей российского бизнеса. Российское правительство повысило цены на китайские автомобили, чтобы защитить местных производителей.

В 2013 году на Китай приходилось примерно 10 % общего товарооборота России, а главным экономическим партнером была Европа. В 2026 году доля Пекина достигает почти 40 %. На Пекин приходится около трети экспортных доходов Москвы, в то время как доля России в общем товарообороте Китая составляет 4%.

Россия все чаще сталкивается с попытками китайского шпионажа среди чиновников среднего звена. Однако Кремль не спешит обнародовать эти случаи, поскольку опасается ухудшения отношений с Пекином.

Часть аналитиков считает, что Китай никогда не подпишет соглашение о строительстве "Силы Сибири-2". Почему Китай не подпишет соглашение, неясно. Россия 15 лет вела переговоры о строительстве первого газопровода. Пекин стал бенефициаром, обеспечив себе сниженный тариф.

"Сила Сибири-2" должна была бы добывать газ из месторождений, которые когда-то поставляли его в Европу. Если бы этот проект был реализован, он подтвердил бы правильность разворота от Европы, на который была вынуждена пойти Россия после начала войны с Украиной.

Провал проекта может стать для Москвы катастрофой. Это означало бы, что Китай не захочет заменить для России Европу в качестве рынка сбыта.

Кроме того, Си Цзиньпин заставил Путина пойти на серьезную уступку. Москва была вынуждена согласиться с тем, что китайский юань станет основной валютой Банка развития Шанхайской организации сотрудничества. Путин более десятилетия выступал против такого решения, однако не сумел отказать Си Цзиньпину.

WSJ пишет, что Китай налаживает связи внутри России. Они устанавливают отношения с чиновниками и элитами, которые могут остаться у власти после смерти Путина. По наблюдениям аналитиков, антизападные настроения укоренились в российском обществе и институтах настолько глубоко, что останутся и после того, как российский диктатор умрет.

Однако Пекин намеренно оставляет Москве пространство для маневра, публично поддерживает видимость равенства, даже несмотря на то, что реальное соотношение сил окончательно сместилось в пользу Китая. Си Цзиньпин пытается избежать ошибок прошлого, когда Сталин постоянно подчеркивал свою ведущую роль в отношениях с Мао Цзэдуном. Впоследствии КНР была вынуждена улучшить отношения с Соединенными Штатами в начале 1970-х годов. Си Цзиньпин пытается не допустить, чтобы США вырвали Россию из орбиты влияния Китая.

Что известно о российско-китайском военном сотрудничестве?

Недавно Der Spiegel провел исследование, в ходе которого выяснил, что Китай передавал России технологии, чтобы проверить их в условиях войны. Москва делится с Пекином опытом настоящей большой войны, а взамен получает электронику, полупроводники и технологии.

Издание писало, что Москва и Пекин обсуждали не отдельные эпизоды сотрудничества, а целую программу по нескольким направлениям. Среди них – космические технологии, противовоздушная оборона, беспилотники и новые виды вооружения.