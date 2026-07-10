Подробности Der Spiegel приводит в своей статье.

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В чем заключается интерес Китая?

Издание пишет, что военное партнерство между Москвой и Пекином только укрепляется. Оно выгодно обеим сторонам. Россия делится с Китаем опытом настоящей большой войны, а взамен получает электронику, полупроводники и технологии.

Те наработки, которые использует Москва, Пекин сможет применить во время возможного вторжения на Тайвань. Несмотря на всю военно-техническую зависимость от китайских товаров, у России есть одно преимущество – опыт ведения войны.

Китай не участвовал в военных конфликтах с восьмидесятых годов прошлого века. Тогда у страны были пограничные столкновения с Вьетнамом.

Что известно о сотрудничестве Китая и России?

По данным журналистов, сотрудничество Пекина и Москвы не ограничивалось поставками отдельных компонентов. Из документов, на которые ссылается Der Spiegel, следует, что стороны обсуждали масштабные программы в таких сферах, как:

ПВО;

противоракетная оборона;

военная авиация;

бронетехника;

космическое вооружение;

искусственный интеллект;

автономные ударные системы.

Журналисты ссылаются на презентации, подготовленные для китайско-российского форума по военно-техническому сотрудничеству в Гуанчжоу в ноябре 2023 года, а также на рабочий протокол переговоров, состоявшихся в Москве в июне того же года.

Детали сотрудничества

Важное место в сотрудничестве Москвы с Пекином занимает борьба против спутниковой системы Starlink, которую активно использует Украина. Согласно документам, обе страны рассматривали не только дипломатическое давление и попытки ограничить расширение сети через международные механизмы, но и технические методы вмешательства – от использования уязвимостей до заражения терминалов вредоносным кодом.

Они рассматривали возможность прямого уничтожения спутников. Однако Китай выступал против, поскольку это могло нанести ущерб его собственным спутникам.

В документах указано, что стороны могли работать над системой ПВО/ПРО нового поколения. Она должна быть способна перехватывать баллистические ракеты средней дальности на расстоянии до 4 000 километров и поражать гиперзвуковые цели на высоте до 40 километров.

Также Китай, по данным расследования, должен был поставлять России микросхемы и электронику для создания новых автономных боеприпасов. Москва, в свою очередь, могла предоставлять Пекину сырье и компоненты, доступ к которым затруднен из-за западных санкций.

В сфере БПЛА Россия передавала Китаю данные о боевом применении дронов в Украине. Это могло помочь Пекину совершенствовать собственные разработки в сфере искусственного интеллекта и "роевых" систем БПЛА.

Несколько европейских спецслужб выявили, что российские солдаты проходили обучение на китайских БПЛА. Издательство также сообщило, что Народно-освободительная армия Китая отправила на фронт в Украину нескольких высокопоставленных офицеров в качестве наблюдателей.

Новые документы свидетельствуют о ранее неизвестном уровне и глубине военного сотрудничества. Ранее Запад сосредоточивался на поставках товаров двойного назначения, имеющих гражданское применение, но способных использоваться и в военных целях.

Между тем представители Москвы и Пекина обсуждают сценарии атак на объекты западной инфраструктуры. Несколько европейских разведывательных служб также располагают информацией о том, что российские военные проходили подготовку по использованию китайских БПЛА. По данным Der Spiegel, обучение операторов началось в прошлом году в шести центрах на территории Китая. По меньшей мере 200 участников этого обучения отправились на войну в Украину.

Как в Европе реагируют на действия Пекина?

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после ознакомления с результатами исследования назвал тревожной ситуацию с масштабами китайской поддержки российских военных.

Китай должен знать, что это нарушает абсолютную основную сферу интересов европейской безопасности. Любая поддержка агрессивной войны России против Украины, которая противоречит международному праву, продлевает войну и лишь создает дальнейшие, неизмеримые страдания,

– заявил политик.

Посольство Китая в Берлине ответило, что эти претензии лишены какой-либо фактической основы, и назвало их "клеветой". Ведомство заявило, что якобы "стремится к политическому решению" и, по-своему, стремится "способствовать миру".

Поставляя беспилотники, обучая солдат и разрабатывая новое оружие совместно с Россией, Китай создает для НАТО новую стратегическую ситуацию. Две сферы конфликта, которые долгое время считались отдельными, становятся единым целым: Украина и Тайвань, Европа и Азия.

Москве и Пекину для этого не нужен официальный альянс. Достаточно того, что у них одинаковые враги.

Китай обучает российских военных

В Европейском Союзе утверждают, что Китай мог проводить обучение российских солдат, которые впоследствии принимали участие в войне против Украины. По данным европейского чиновника, речь идет о сотнях солдат и подготовке на территории КНР.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что Альянс следит за поддержкой Китаем России в ее агрессивной войне против Украины. Он сказал, что Москва, Пекин, Тегеран и Пхеньян тесно сотрудничают и имеют взаимные договоренности.