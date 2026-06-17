О взаимоотношениях между китайской и российской сторонами генеральный секретарь НАТО рассказал на пресс-конференции накануне заседания министров обороны стран-членов Альянса, сообщает "24 Канал".

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Что Рютте сказал о Китае?

Рютте подтвердил, что Россия не одинока в своей войне против Украины. Генеральный секретарь НАТО рассказал, что Кремль получает жизненно важную поддержку от трех союзников:

Северная Корея;

Иран;

Китай.

Он сказал, что четыре страны тесно сотрудничают и имеют взаимные договоренности. Генсек НАТО уточнил, что соглашения не всегда юридически оформлены на бумаге, однако союзники четко знают о том, кто из них что делает для каждого и что получает взамен.

Когда речь заходит о Китае, мы, конечно, знаем об обходе санкций и т. п. Мы не наивны. Мы точно за всем следим,

– заявил Марк Рютте.

Он отметил, что на данный момент не может сказать журналистам больше. Рютте ещё раз заверил их, что Альянс за всем следит. Однако предпринимает ли НАТО какие-либо действия помимо этого, он не уточнил.

Что известно об обучении Китаем российских военных?

В Европейском Союзе утверждают, что Китай мог проводить обучение российских военных, которые впоследствии принимали участие в войне против Украины. По данным европейского чиновника, речь идет о сотнях солдат и подготовке на территории КНР.

Во вторник, 16 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас открыто заявила, что Китай тренирует российских военных, которых впоследствии отправляют в Украину. В докладе, в котором цитируются европейские спецслужбы, сообщается, что целью секретных учений было использование беспилотников.