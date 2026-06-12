Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС в комментарии агентству AFP.

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Что известно об участии Китая в обучении российских военных?

По словам чиновника, подготовка проходила на территории Китая и охватывала "сотни" российских военнослужащих. Часть из них, как утверждается, была непосредственно вовлечена в боевые действия.

Эти данные перекликаются с сообщениями европейских СМИ, которые ранее писали о возможных учениях российских военных, в частности с акцентом на использование дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

Китай, со своей стороны, отрицает участие в войне и заявляет о нейтральной позиции. В то же время западные страны неоднократно обвиняли Пекин в поставках России компонентов и материалов, используемых в производстве вооружений, из-за чего ряд китайских компаний попал под санкции США и ЕС.

Стоит отметить, что Китай остается одним из ключевых экономических партнеров России, обеспечивая ей доступ к товарам двойного назначения и компонентам для оборонной промышленности. Речь идет, в частности, о поставках микросхем, конденсаторов и генераторов, которые используются в производстве ракет, дронов и военной авиации.

Кроме того, КНР поставляет промышленное оборудование, включая станки с числовым программным управлением, которые имеют критически важное значение для российского ВПК. Также Россия получает оптические приборы, двигатели и другие скрытые компоненты, которые поддерживают ее боевые возможности.