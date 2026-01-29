Китай продолжает поддерживать тесные экономические и оборонные связи с Москвой. Об этом говорится в отчете ISW.

Что известно о помощи Китая для производства дронов России?

Согласно отчету, поставки китайских микросхем позволили российским оборонным предприятиям улучшить качество и масштаб производства беспилотников, используемых для атак на украинские города.

Аналитики добавляют, что дроны с китайскими комплектующими усложняют логистику вдоль линии фронта, нанося ущерб украинскому ближнему тылу.

Хотя Китай официально заявляет о нейтральной позиции относительно войны России против Украины, страна фактически поддерживает тесные экономические и оборонные связи с Москвой.

Ранее СМИ сообщали, что ряд китайских компаний поставляет в Россию продукцию двойного назначения, которую можно использовать в военном производстве. Это свидетельствует об активной роли Китая в усилении оборонного сектора России, что имеет прямое влияние на ход войны в Украине.

