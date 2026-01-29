Китай продовжує підтримувати тісні економічні та оборонні зв'язки з Москвою. Про це йдеться у звіті ISW.

Що відомо про допомогу Китаю для виробництва дронів Росії?

Згідно зі звітом, постачання китайських мікросхем дозволило російським оборонним підприємствам покращити якість та масштаб виробництва безпілотників, що використовуються для атак на українські міста.

Аналітики додають, що дрони з китайськими комплектуючими ускладнюють логістику вздовж лінії фронту, завдаючи шкоди українському ближньому тилу.

Хоча Китай офіційно заявляє про нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, країна фактично підтримує тісні економічні та оборонні зв'язки з Москвою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що низка китайських компаній постачає до Росії продукцію подвійного призначення, яку можна використовувати у військовому виробництві. Це свідчить про активну роль Китаю у посиленні оборонного сектору Росії, що має прямий вплив на хід війни в Україні.

