Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
Де просунулися росіяни на фронті?
Згідно з оновленням аналітиків, російські війська нещодавно просунулися біля одного міста у Чугуївському районі Харківської області, а також у районі двох населених пунктів Бахмутського району у Донецькій області.
Ворог просунувся у Вовчанську, поблизу Дронівки та Пазено,
– ідеться у повідомленні.
Ворог мав успіхи біля Вовчанська: дивіться на карті
Яка ситуація біля Дронівки: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Пазено: дивіться на карті
Яка ситуація на фронті?
За даними ISW, нещодавно українські захисники просунулися у Покровську, що в Донецькій області, зокрема, в північно-західній частині міста. Водночас Сили оборони мали успіх на Новопавлівському напрямку.
Також раніше українські військові спростували заяви Росії про "вуличні бої" та "зачистку" в Кутьківці Харківської області. Село перебуває під повним контролем Сил оборони. Позиції утримуються, втрат не зафіксовано.
До слова, NYT повідомляло, що сумарні втрати українських та російських військ з початку війни до 2026 року можуть сягнути 2 мільйонів осіб, причому Росія втратила вдвічі більше людей, ніж Україна.