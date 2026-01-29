Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Де просунулися росіяни на фронті?

Згідно з оновленням аналітиків, російські війська нещодавно просунулися біля одного міста у Чугуївському районі Харківської області, а також у районі двох населених пунктів Бахмутського району у Донецькій області.

Ворог просунувся у Вовчанську, поблизу Дронівки та Пазено,

– ідеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронті?