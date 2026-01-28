Росія продовжує інформаційну кампанію проти України для того, щоб приховати дійсність. Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.
Що заявили українські захисники про черговий фейк росіян?
Українські військові зазначили, що заяви начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова про нібито "вуличні бої" та "зачистку" в Кутьківці не відповідають дійсності. Населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України. Позиції утримуються, втрат не зафіксовано.
Російські війська намагаються проникати в Кутьківку невеликими групами, однак ці спроби швидко виявляють і зупиняють
Підрозділи 151 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворожі групи ще на підступах до населеного пункту або під час їх укриття в зруйнованій забудові,
– йдеться у повідомленні.
Інформація про нібито "захоплення" Кутьківки є черговим фейком і частиною інформаційної кампанії Росії, яка не має нічого спільного з реальною ситуацією.
Село Кутьківка на мапі бойових дій / Deepstate
Як триває оборона України станом на 28 січня?
Минулого тижня на фронті відбулося 1 052 бойових зіткнення, найбільше – на Донеччині та Запоріжжі. Російські війська намагаються просуватися в районі Вовчанська, в напрямку Слов'янська, на Покровському та Гуляйпільському напрямках.
За даними аналітиків ISW, протягом доби російські війська продовжували наступальні дії на Донеччині, зокрема на Слов'янському напрямку. На Херсонському напрямку російські підрозділи залишили позиції.
Речник Сил оборони Півдня Олександр Волошин додав 27 січня, що російські війська відійшли з позицій на острові Олексіївський у Херсонській області. Він зазначив, що це стало результатом активних дій українських військових, а також низького морально-психологічного стану російських підрозділів.