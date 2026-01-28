Россия продолжает информационную кампанию против Украины для того, чтобы скрыть действительность. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север" Сухопутных войск ВСУ.
Что заявили украинские защитники об очередном фейке россиян?
Украинские военные отметили, что заявления начальника Генштаба России Валерия Герасимова о якобы "уличных боях" и "зачистке" в Кутьковке не соответствуют действительности. Населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны Украины. Позиции удерживаются, потерь не зафиксировано.
Российские войска пытаются проникать в Кутьковку небольшими группами, однако эти попытки быстро обнаруживают и останавливают
Подразделения 151 отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают вражеские группы еще на подступах к населенному пункту или во время их укрытия в разрушенной застройке,
– говорится в сообщении.
Информация о якобы "захвате" Кутьковки является очередным фейком и частью информационной кампании России, которая не имеет ничего общего с реальной ситуацией.
Село Кутьковка на карте боевых действий / Deepstate
Как продолжается оборона Украины по состоянию на 28 января?
На прошлой неделе на фронте произошло 1 052 боевых столкновения, больше всего – в Донецкой области и Запорожье. Российские войска пытаются продвигаться в районе Волчанска, в направлении Славянска, на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
По данным аналитиков ISW, в течение суток российские войска продолжали наступательные действия в Донецкой области, в частности на Славянском направлении. На Херсонском направлении российские подразделения оставили позиции.
Представитель Сил обороны Юга Александр Волошин добавил 27 января, что российские войска отошли с позиций на острове Алексеевский в Херсонской области. Он отметил, что это стало результатом активных действий украинских военных, а также низкого морально-психологического состояния российских подразделений.