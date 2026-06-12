Про це повідомив високопоставлений чиновник ЄС в коментарі агентству AFP.

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Що відомо про участь Китаю у навчанні російських військових?

За словами чиновника, підготовка відбувалася на території Китаю та охоплювала "сотні" російських військовослужбовців. Частина з них, як стверджується, була безпосередньо залучена до бойових дій.

Ці дані перегукуються з повідомленнями європейських медіа, які раніше писали про можливе навчання російських військових, зокрема з акцентом на використання дронів і засобів радіоелектронної боротьби.

Китай, зі свого боку, заперечує участь у війні та заявляє про нейтральну позицію. Водночас західні країни неодноразово звинувачували Пекін у постачанні Росії компонентів і матеріалів, що використовуються у виробництві озброєнь, через що низка китайських компаній потрапила під санкції США та ЄС.

Варто зазначити, що Китай залишається одним із ключових економічних партнерів Росії, забезпечуючи їй доступ до товарів подвійного призначення та компонентів для оборонної промисловості. Йдеться, зокрема, про постачання мікросхем, конденсаторів і генераторів, які використовуються у виробництві ракет, дронів та військової авіації.

Крім того, КНР постачає промислове обладнання, включно з верстатами з числовим програмним керуванням, що є критично важливими для російського ВПК. Також Росія отримує оптичні прилади, двигуни та інші приховані компоненти, які підтримують її бойові можливості.