О подробностях сотрудничества России с Китаем сообщает Bloomberg.

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Что известно о китайско-российских учениях?

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас рассказала, что Китай обучает российских военных, которые впоследствии принимают участие в российско-украинской войне. В Брюсселе все чаще стали критиковать Пекин за его содействующую роль в войне, несмотря на декларативный нейтралитет.

ЕС планирует занять более жесткую позицию в вопросах экономики и безопасности.

Мы проверили сообщение о том, что китайские военные обучают российских солдат вести боевые действия в Украине,

– заявила Кая Каллас.

В мае 2026 года агентство Reuters сообщило, что китайцы тайно обучали около 200 российских военных. Некоторые из них после этого отправились в Украину.

В докладе, в котором цитируются европейские спецслужбы, сообщается, что целью секретных учений было использование беспилотников. Это часть соглашения, подписанного старшими российскими и китайскими офицерами в Пекине в июле прошлого года.

Как реагируют в ЕС?

Европейский Союз также усиливает борьбу с китайскими компаниями, поставляющими в Россию товары двойного назначения. Такое сотрудничество усиливает санкции как со стороны США, так и со стороны ЕС. В понедельник, 15 июня, Евросоюз добавил в свой санкционный список две компании, расположенные на материковом Китае, и две компании, зарегистрированные в Гонконге.

Все более открытая поддержка российской войны существенно осложнила отношения между Пекином и Брюсселем после 2022 года. Еще одним источником напряженности стал значительный торговый профицит (продает больше, чем покупает – 24 Канал) Китая в отношениях с Евросоюзом. Это вынуждает Брюссель рассмотреть возможность введения новых ограничительных мер для сокращения торгового дисбаланса.

В четверг лидеры стран ЕС должны обсудить проблему избыточных производственных мощностей Китая. В конце же месяца еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович должен встретиться с министром торговли КНР Ван Вентао.

Как КНР реагирует на обвинения?

Ранее Китай уже опроверг сообщение Reuters. Пекин назвал публикацию попыткой переложить вину за войну.

Во вторник, 16 июня, состоялся брифинг официального представителя МИД Линь Цзяня. Его спросили о заявлении Каи Каллас, на что чиновник ответил, что эти слова являются необоснованными.

Эти утверждения беспочвенны и носят чисто клеветнический характер,

– заявил Линь Цзянь.

Пресс-секретарь отверг их без дополнительных объяснений.

Сотрудничество Китая и Москвы

Пекин продолжает поставлять подавляющее большинство компонентов для производства "Шахедов". В частности, микрочипы, которые управляют полётом и наведением на цель.

Также постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун на заседании Совбеза ООН поддержал прокремлевские нарративы. Он осудил удар по российским оккупантам в Старобельске, заявив, что ВСУ якобы "атаковали мирных жителей".