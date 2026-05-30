Именно Пекин поставляет подавляющее большинство компонентов для производства "Шахедов", в частности микрочипы, которые управляют полетом и наведением на цель. Соответствующие данные привели в материале The Telegraph.

Как Китай играет на руку Кремлю?

В российском Татарстане работает гигантский производственный комплекс "Алабуга". Раньше там могли сделать примерно 10 дронов в день. Сейчас же масштабы выросли до 404 БпЛА, и темпы продолжают увеличиваться.

К слову, "Алабуга" не является скрытым объектом – его расположение хорошо известно. Аналитик Института изучения войны Каролина Хирд отмечает, что с ростом возможностей украинских дальнобойных дронов этот объект может стать потенциальной целью для ударов.

Ежемесячно россияне производят более 5 тысяч "Шахедов". А в течение последних 30 дней страна-агрессор запустила на украинские города более 8 тысяч таких беспилотников.

Обратите внимание! По данным Научно-исследовательского института военной разведки Украины, около 65% компонентов этих беспилотников имеют китайское происхождение. Речь идет о микрочипах, антенны, аккумуляторы, углеродное волокно и FPGA-процессоры, которые выполняют роль ключевых вычислительных элементов и фактически являются "мозгом" дронов.

Аналитики отмечают, что использование китайской электронной базы позволило не только масштабировать производство "Шахедов", но и повысить их технические характеристики. Новые модификации имеют больший радиус действия и лучше противостоят средствам радиоэлектронной борьбы.

Старший научный сотрудник Института науки и международной безопасности Спенсер Фарагассо заявил, что Китай фактически стал ключевым поставщиком для российского оборонно-промышленного комплекса. По его мнению, Пекин обеспечил Россию критически важными технологиями и ресурсами для производства вооружений, тем самым косвенно участвует в войне.

Он также отметил, что Китай пытается скрывать эти связи, в частности путем "очистки" торговой статистики и маскировки логистических потоков.

Показательно, насколько изменилась структура затрат на производство дронов: если в 2022 году Россия покупала их у Ирана примерно за 20 тысяч долларов, то сейчас благодаря локальному производству и китайским комплектующим себестоимость снизилась до 7 – 10 тысяч долларов за единицу.

По оценкам экспертов, при отсутствии изменений Россия может выйти на уровень производства до 10 тысяч беспилотников ежемесячно до конца 2026 года.

Ранее ГУР сообщало, что Россия планирует изготовить около 110 тысяч беспилотников, из которых 60 тысяч – ударные дальнобойные дроны, а 50 тысяч – ложные цели... По словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, если эти планы будут реализованы, к концу 2026 года Россия сможет производить примерно 450 дронов в сутки, из которых около 55% будут составлять "Шахеды". В начале 2027 года этот показатель может вырасти до 500 дронов ежедневно. Эксперт подчеркивает, что такие темпы производства являются критическими и должны быть учтены в оборонном планировании европейских стран.