Россия и Китай не просто обмениваются громкими заявлениями о "стратегическом партнерстве". За закрытыми дверями они налаживают практическое военно-техническое сотрудничество. Одно из его направлений – противодействие западным космическим системам, в частности Starlink.

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Der Spiegel и Le Monde. Журналисты получили внутренние документы, которые показывают: Москва и Пекин обсуждали не отдельные эпизоды сотрудничества, а целую программу по нескольким направлениям. Среди них – космические технологии, противовоздушная оборона, беспилотники и новые виды вооружения.

Часть документов касается Третьего российско-китайского форума по военно-техническому сотрудничеству, который состоялся в ноябре 2023 года в китайском Гуанчжоу. Там представители оборонных и космических структур Китая представили российской стороне наработки по борьбе со спутниковой сетью Starlink.

И если для США и Европы такая формулировка вопроса пока лишь "вызывает беспокойство", то для Украины она опасна уже сегодня. Starlink стал одним из ключевых элементов связи на фронте. С его помощью военные поддерживают связь, координируют подразделения, передают данные и управляют частью беспилотных систем. Поэтому для России попытка ослабить или взломать эту сеть – это не борьба с компанией Илона Маска, а удар по украинской военной инфраструктуре.

В китайских материалах Starlink рассматривают как проблему не только для России, но и для самого Китая. Starlink – огромная спутниковая группа, которая работает на низкой орбите и может быстро обеспечивать связь в зонах военных действий или кризисов. Именно такая устойчивость и мобильность делают систему опасной для государств, привыкших контролировать информационное пространство и каналы связи.

Обнародованные документы показывают: Россия привносит в это сотрудничество опыт войны против Украины, а Китай – технологическую и промышленную базу. Вместе они ищут способы противодействовать тем системам, которые уже доказали свою эффективность на современном поле боя.

Как именно Китай планирует нейтрализовать Starlink?

Документ с грифом "для внутреннего пользования" подробно описывает эволюцию Starlink от коммерческой связи до военной инфраструктуры. Китайские специалисты признают, что распределенная архитектура сети, в которой отсутствует центральный узел передачи, делает ее чрезвычайно устойчивой к подавлению.

Ответом Пекина стала разработка трехуровневой системы эскалации. Первый уровень предусматривает совместное юридическое и дипломатическое давление с целью ограничения расширения системы спутников через международные коалиции. Второй уровень направлен на блокирование доступа Starlink к околоземной орбите с помощью военных контрмер и электромагнитного подавления. Третий, самый радикальный уровень, предусматривает физическое уничтожение спутниковой сети.

Заключительный этап начинается с кибервойны – подмены доступа, заражения вирусами и использования уязвимостей для паралича сети. Далее предлагается ликвидация самих спутников. Хотя точный тип оружия не указывается, теоретически это могут быть ракеты или сотни дешевых спутников-шахедов.



Сотни небольших китайских спутников могут совершать атаки на спутники Starlink на орбите / The Insider

Какое оружие против спутников Маска уже использует Россия?

Более активно развертывать такие системы Россию заставили события начала 2026 года. Тогда SpaceX совместно с Министерством цифровой трансформации Украины усилили проверку терминалов Starlink.

После этого терминалы, которые россияне незаконно закупали и использовали на оккупированных территориях, начали терять доступ к сети. Для российской армии это стало проблемой. Часть подразделений осталась без привычного канала связи, который они сами же пытались использовать против Украины.

Это создало путаницу в управлении войсками и подтолкнуло Москву к поиску других решений. Если пользоваться Starlink уже не получается, остается другой путь – пытаться мешать его работе для украинских военных. Именно поэтому Россия начала активнее масштабировать собственные системы радиоэлектронной борьбы против спутниковой связи.

Согласно данным, приведенным в расследовании, россияне разработали комплекс "Волна-Купол-Гарант". Его задача – мешать работе наземных терминалов Starlink в определенном районе. То есть система не проводит атаку против самого спутника в космосе, а пытается "заглушить" канал связи между терминалом и спутниковой сетью.

Речь идет о мобильном комплексе радиоэлектронной борьбы. По оценкам исследователей и военных отчетов, по состоянию на лето 2026 года Россия уже использовала такие системы на фронте. В открытых источниках упоминалось около 10 развернутых комплексов.

Разработчиком называют компанию "Русский Купол", которая работает в оккупированном Симферополе. Стоимость одного такого комплекса оценивается примерно в 150 миллионов рублей. Он состоит из нескольких мобильных платформ с большими антеннами, которые создают зону подавления сигнала.

В таком "куполе" помех терминалам Starlink должно быть сложнее передавать сигнал на спутник. Для украинских подразделений это может означать проблемы со связью, передачей данных и работой части беспилотных систем.

Но у такой системы есть слабое место. Чтобы подавлять Starlink, комплекс должен излучать очень мощный сигнал. Это делает его заметным для средств радиоэлектронной разведки. Фактически установка сама выдает свое местоположение.

Именно так, по имеющимся данным, украинские силы смогли обнаружить один из таких комплексов на Южном направлении. 14 июня 2026 года спецподразделение СБУ совместно с 422-м полком беспилотных систем ВСУ уничтожило его с помощью FPV-дронов.

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Особая ирония этой истории – роль Илона Маска. Бизнесмен неоднократно делал заявления, которые в Пекине могли воспринимать благосклонно. В частности, он публично говорил о своей симпатии к Китаю и называл Тайвань частью КНР. Поэтому пока Маск пытается поддерживать хорошие отношения с Пекином, китайские структуры изучают, как ограничить или нейтрализовать одну из его важнейших технологий.

Что известно о совместной разработке систем ПВО и ПРО?

Помимо борьбы со Starlink, документы раскрывают планы создания совместной системы противовоздушной и противоракетной обороны. За пять месяцев до встречи в Гуанчжоу китайская военная делегация провела секретные переговоры в Москве с производителем "Алмаз-Антей". 5 июня 2023 года стороны подписали "Рабочий протокол", касающийся разработки системы для перехвата американских гиперзвуковых ракет.



Протокол между китайцами и "Алмаз-Антей" / The Insider

Технические требования к новой системе впечатляют. Дальность перехвата баллистических целей увеличена до 4000 километров, максимальная боковая перегрузка цели повышена до 25g, а высота перехвата достигает 40 километров, выходя в ближний космос. Планируемая система должна превзойти все, что сейчас находится на вооружении российской армии, включая С-500 "Прометей".

Это святая святых – то, чем ни Россия, ни Советский Союз никогда не хотели делиться. Теперь Россия все же готова это сделать,

– Павел Лузин из Saratoga Foundation.



Павел Созинов, руководитель "Алмаз-Антея" / The Insider

Центральным условием этого партнерства является обмен российским боевым опытом на китайские технологии. У Китая есть более 160 типов баражирующих боеприпасов, но нет реального боевого опыта. Россия же предоставляет статистику применения оружия в Украине. В свою очередь Пекин поставляет микросхемы, процессоры, AI-модули, лидары и твердотельные накопители. Согласно украинским разведывательным документам, российский автономный дрон V2U уже работает на китайских компонентах.

Сотрудничество продолжает углубляться. 10 декабря 2024 года около восьмидесяти делегатов собрались в Доме Севастьянова в Екатеринбурге на Четвертый российско-китайский форум по военно-техническому сотрудничеству. Мероприятие проходило в режиме абсолютной секретности, где высокопоставленные чиновники согласовывали интеграцию военных технологий. Следующий подобный форум запланирован на конец 2026 года в Санкт-Петербурге.

Международное сообщество начинает осознавать масштабы угрозы. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил изданию Der Spiegel, что выводы о значительном объеме китайской поддержки российских военных являются крайне тревожными. Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Пекин в феврале 2026 года прямо оказывал давление на Си Цзиньпина по этому вопросу. В Вашингтоне бывший офицер ЦРУ Эд Боган назвал ситуацию тревожным сигналом, отметив, что администрация США и такие "миссионеры", как Маск, фундаментально не понимают мир, в котором живут.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали о том, как государственный конкурент Starlink из Китая планирует охватить мир. Проект SpaceSail, также известный как "Цяньфань", ставит целью вывести тысячи спутников на низкую околоземную орбиту. По состоянию на июнь 2026 года группировка преодолела отметку в 200 аппаратов.

Потеря доступа к Starlink заставила российские войска адаптировать свою тактику. Из-за ударов ВСУ по логистике России и изменения тактики атак дронов оккупанты стали чаще использовать разведывательные беспилотники на больших высотах и сопровождать ударные дроны перехватчиками.