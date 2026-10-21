"Китаю невыгодна победа России": эксперт объяснил истинные мотивы Пекина

Китаю невыгодны как полная оккупация Украины и победа России, так и ее внезапный развал. Наиболее выгодным сценарием для Пекина на данный момент остается замораживание боевых действий.

Об этом рассказал общественный деятель Валерий Клочок в эфире 24 Канала. По его словам, китайское руководство внимательно следит за балансом сил на международной арене.

Почему Пекин не хочет победы Москвы

Эксперт отметил, что чрезмерное военное и политическое усиление Москвы совершенно не вписывается в геополитические расчеты Китая. Именно по этой причине Пекин демонстративно воздерживается от прямых поставок своего вооружения для российской армии и тщательно контролирует передачу технологических компонентов, предназначенных для российского ВПК.

Китаю невыгодна победа России над Украиной. Это также нужно понимать, потому что это усиливает Россию. Учитывая, что они не желают развала России, им это не нужно на данном этапе, можно предположить, что сегодня для Китая более выгодным будет сценарий замораживания войны,

– говорит Валерий Клочок.

Экономическая экспансия и фактор США

Пекин продолжает проводить последовательную линию в отношении собственной экономической и политической экспансии. Постепенное ослабление страны-агрессора позволяет Китаю беспрепятственно получать дешевый доступ к сырьевым ресурсам России, а также неуклонно расширять влияние в Центральной Азии, на Кавказе и на Ближнем Востоке, перебирая рычаги контроля над структурами безопасности региона.

В то же время на ход событий существенно влияет позиция США и действия Дональда Трампа. Валерий Клочок подчеркнул, что будущее урегулирование и защита национальных интересов Украины будут напрямую зависеть от дипломатического мастерства украинских переговорщиков.

Ранее аналитики также подробно разбирали, какую выгоду получают ключевые геополитические игроки от затяжного конфликта. Кроме того, эксперты обращали внимание на то, как зависимость Кремля от Пекина постепенно ослабляет позиции России на мировой арене.