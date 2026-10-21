Про це розповів громадський діяч Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу. За його словами, китайське керівництво уважно стежить за балансом сил на міжнародній арені.

Чому Пекін не хоче перемоги Москви

Експерт зазначив, що надмірне військове та політичне посилення Москви абсолютно не входить у геополітичні розрахунки Китаю. Саме з цієї причини Пекін демонстративно утримується від прямих постачань свого озброєння для російської армії та ретельно контролює передачу технологічних компонентів, призначених для російського ВПК.

Китаю невигідна перемога Росії над Україною. Це також треба розуміти, тому що це посилює Росію. Враховуючи те, що вони не бажають розвалу Росії, їм це не потрібно на даному етапі, можна допустити, що сьогодні Китаю більш вигідним буде сценарій замороження війни,

– каже Валерій Клочок.

Економічна експансія та фактор США

Пекін продовжує проводити послідовну лінію щодо власної економічної та політичної експансії. Поступове ослаблення країни-агресорки дозволяє Китаю безперешкодно отримувати дешевий доступ до сировинних ресурсів Росії, а також невпинно розширювати вплив у Центральній Азії, на Кавказі та на Близькому Сході, перебираючи важелі контролю над безпековими структурами регіону.

Водночас на перебіг подій суттєво впливає позиція США та дії Дональда Трампа. Валерій Клочок підкреслив, що майбутнє врегулювання та захист національних інтересів України прямо залежатимуть від дипломатичної майстерності українських перемовників.

Раніше аналітики також детально розбирали, яку вигоду отримують ключові геополітичні гравці від тривалого конфлікту. Крім того, експерти звертали увагу, як залежність Кремля від Пекіна поступово послаблює позиції Росії на світовій арені.