"Может угрожать": как Китай использует Россию в противостоянии с Трампом

Китай поддерживает Россию в войне против Украины, но осторожно. Прекращение войны может усилить позиции Москвы в Европе, что невыгодно Пекину, ведь это укрепило бы влияние США.

Поэтому Китай использует угрозу распада России как рычаг давления на американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение 24 Каналу высказал экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа.

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Какова роль России в противостоянии США и Китая

По словам Кульпы, политика Китая в отношении России имеет двоякий характер. С одной стороны, можно говорить о стратегической поддержке: без Пекина Москва вряд ли могла бы продолжать войну против Украины.

С другой – прекращение войны может высвободить российские силы, что в Европе может восприниматься как угроза. Это же, в свою очередь, способствовало бы усилению зависимости европейских стран от США, что является нежелательным для Китая.

Китай пытается удерживать Европу на одинаковом расстоянии между собой и Соединенными Штатами, используя ошибки, допущенные администрацией Дональда Трампа.

Действительно, Китай сейчас помогает России, но вопрос заключается в том, насколько долго он будет готов это делать, учитывая глубокий финансовый, экономический, социальный и политический кризис в самой стране-агрессоре.

Вероятность того, что Пекин будет полноценно финансировать Москву, достаточно низкая. В то же время Китай стремится избежать распада России, но больше всего в этом заинтересованы сами Соединенные Штаты.

Китай может цинично использовать угрозу распада России как инструмент давления на США, чтобы держать их на расстоянии – это давняя стратегия Пекина,

– отметил Петр Кульпа.

Китай пытается "распылять" конфликты, создавая условия, в которых США не могут эффективно вмешиваться. Сотрудничество между Пекином и Москвой работает преимущественно в одну сторону – в пользу Китая. Россия с каждым днем оказывается во все большей зависимости.

Дональд Трамп понял, что без согласия Си Цзиньпина Владимир Путин не может участвовать ни в каких переговорах, если они предусматривают ограничение китайских интересов или повышение рисков для Китая.

Кстати, Си Цзиньпин посетит Москву с 7 по 10 мая. Кроме участия в параде, он обсудит с Путиным развитие стратегического партнерства и подпишет некоторые документы.