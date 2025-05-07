Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя последнюю атаку украинских дронов по предприятиям российского ВПК, передает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Укринформа.

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В Китае отреагировали на атаку дронов на Россию

Линь Цзянь заверил, что позиция Китая по "украинскому конфликту" последовательная и понятная – Пекин активно выступает за содействие мирным переговорам и прекращению огня.

По словам представителя МИД Китая, большинство стран мира "по-своему" играют конструктивную роль в политическом урегулировании "украинского кризиса".

Сегодня главной задачей является избежать эскалации напряженности. Всем заинтересованным сторонам следует прийти к согласию в этом вопросе и создать условия для урегулирования "конфликта",

– заявил дипломат.

Отметим, в ночь на 7 мая дроны атаковали несколько военных предприятий России. В Саранске был поражен завод оптоволоконных систем, а в Туле – АО "Конструкторское бюро приборостроения". Под ударом оказался и "СПЛАВ" – главный разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО) в России.

Кроме этого, ВСУ поразили дронами два российских аэропорта – аэродром "Шайковка" в Калужской области и авиабазу "Кубинка" в Московской области.