Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи останню атаку українських дронів по підприємствах російського ВПК, передає 24 Канал з посиланням на кореспондента Укрінформу.

Дивіться також Промисловість терору: скільки ракет Х-101 планує виробити Росія у 2025 році․ Розслідування

У Китаї відреагували на атаку дронів на Росію

Лінь Цзянь запевнив, що позиція Китаю щодо "українського конфлікту" послідовна і зрозуміла – Пекін активно виступає за сприяння мирним переговорам та припиненню вогню.

За словами речника МЗС Китаю, більшість країн світу "по-своєму" відіграють конструктивну роль у політичному врегулюванні "української кризи".

Сьогодні головним завданням є уникнути ескалації напруженості. Всім зацікавленим сторонам слід дійти згоди в цьому питанні та створити умови для врегулювання "конфлітку",

– заявив дипломат.

Зазначимо, у ніч проти 7 травня дрони атакували кілька військових підприємств Росії. У Саранську було уражено завод оптоволоконних систем, а у Тулі – АТ "Конструкторське бюро приладобудування". Під ударом опинився й "СПЛАВ" – головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у Росії.

Окрім цього, ЗСУ уразили дронами два російських летовища – аеродром "Шайковка" у Калузькій області та авіабазу "Кубінка" в Московській області.