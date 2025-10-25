Убедительная победа: президентом Ирландии станет депутат с неоднозначной позицией по войне

На президентских выборах в Ирландии победила левый депутат Кэтрин Коннолли, которая делала скандальные заявления. В частности, она обвиняла НАТО в разжигании войны и призвала Ирландию быть нейтральной, когда речь шла о войне в Украине.

Другой кандидат Хизер Хамфрис признала свой проигрыш, ведь досрочный подсчет голосов показал непреодолимый разрыв между ней и Коннолли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Одна из стран ЕС планирует увеличить выплаты для беженцев: какое условие придется выполнить

Как прошли выборы в Ирландии?

Предварительно, Коннолли получила около 63,4% голосов.

68-летнюю Коннолли поддержали многие молодые люди и альянс левых оппозиционных партий. Население разочаровано из-за жилищного кризиса и стоимости жизни в стране.

Должность президента – это преимущественно церемониальная должность, но триумф Коннолли – это унизительный упрек правоцентристскому правительству,

– пишет The Guardian.

Между тем 62-летняя Хамфрис, бывший министр культуры, получила примерно 29,5%.

"Кэтрин будет президентом для всех нас, и она будет моим президентом, и я действительно хотела бы пожелать ей всего наилучшего", – сказала она.

Третий кандидат, 54-летний Джим Гэвин, снялся с избирательной кампании на фоне скандала, что он якобы задолжал бывшему арендатору 3300 евро, но его имя осталось в бюллетене. Поэтому он получил около 7,2%.

Многие бюллетени были испорчены – около 13%. Издание отмечает, что это исторический максимум, который показывает значительное разочарование ограниченным выбором.

Явка на выборы оценивалась примерно в 40% от 3,6 миллиона избирателей, которые имели право голоса.

Я хочу поблагодарить всех, даже тех, кто не голосовал за меня. Я понимаю их беспокойство относительно того, кто лучше всего их будет представлять,

– отметила Коннолли.

Справочно. В Ирландии президент имеет больше номинальную должность. Он редко использует полномочия проверять конституционность законодательства. В то же время глава Ирландии часто представляет страну на международных саммитах.

Кэтрин Коннолли победила на президентских выборах в Ирландии: смотрите видео

Что известно о Коннолли?

Reuters отмечает, что 68-летняя Коннолли – опытная законодательница из крайнего левого крыла, бывший психолог и адвокат. Впервые в парламент она попала в 2016 году.

Она поощряла молодежь голосовать за нее с помощью подкастов и постов, которые становились вирусными в соцсетях. Ее поддерживали многие артисты.

Коннолли говорит на ирландском, выступает за равенство и хочет оградить ирландский нейтралитет от того, что она называет западным "милитаризмом".

Ранее она, как отмечали в Irish Times, обвиняла НАТО в "разжигании войны". Как-то она сравнила расходы Германии на вооружение с нацистской эпохой, Великобританию и США сделала виновными в содействии геноциду в Газе.

Кроме того, Коннолли заявляла, что Великобритании, а также Франции нельзя доверять, потому что они "укоренены в оружейной промышленности, которая вызывает кровопролитие во всем мире".

Политик выступала против намерений правительства отменить запрет на военные миссии за рубежом, потому что это, по ее мнению, ставило под угрозу нейтралитет Ирландии.

"Критики изображали Коннолли как радикалку, которая избегала неудобных вопросов и могла повредить отношениям Ирландии с Вашингтоном и ее европейскими союзниками... Коннолли заявила во время кампании, что она будет уважать ограничения должности, что некоторые интерпретировали как молчаливое обещание сдержать противоречивые взгляды, но аналитики предсказывали трения с правительством", – пишет The Guardian.

Что говорила Коннолли о войне в Украине?

В феврале 2022 года Коннолли призвала "выступать против любой возможности войны". Она утверждала, что Ирландия "должна использовать свой голос как нейтральная страна".

В то же время она осуждала главу Владимира Путина и называла его "диктатором, который не уважает демократию".

В 2025 году Коннолли призвала продолжать "проявлять солидарность с народом Украины", вспомнив об украинцах, которые нашли приют в Ирландии. Она тогда сказала, что "очень важно, чтобы мы разоблачали то, что сделала Россия".

Выборы в мире: последние новости