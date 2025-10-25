Переконлива перемога: президентом Ірландії стане депутатка із неоднозначною позицією щодо війни

На президентських виборах в Ірландії перемогла ліва депутатка Кетрін Конноллі, яка робила скандальні заяви. Зокрема, вона звинувачувала НАТО у розпалюванні війни та закликала Ірландію бути нейтральною, коли мова йшла про війну в Україні.

Інша кандидатка Гізер Хамфріс визнала свій програш, адже достроковий підрахунок голосів показав нездоланний розрив між нею та Конноллі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Як пройшли вибори в Ірландії?

Попередньо, Конноллі отримала близько 63,4% голосів.

68-річну Конноллі підтримали багато молодих людей і альянс лівих опозиційних партій. Населення розчароване через житлову кризу та вартість життя в країні.

Посада президента – це переважно церемоніальна посада, але тріумф Конноллі – це принизливий докір правоцентристському уряду,

– пише The Guardian.

Тим часом 62-річна Хамфріс, колишня міністерка культури, отримала приблизно 29,5%.

"Кетрін буде президентом для всіх нас, і вона буде моїм президентом, і я справді хотіла б побажати їй усього найкращого", – сказала вона.

Третій кандидат, 54-річний Джим Гевін, знявся з виборчої кампанії на тлі скандалу, що він нібито заборгував колишньому орендарю 3300 євро, але його ім'я залишилося в бюлетені. Тож він отримав близько 7,2%.

Багато бюлетенів були зіпсовані – близько 13%. Видання зазначає, що це історичний максимум, який показує значне розчарування обмеженим вибором.

Явка на вибори оцінювалася приблизно в 40% від 3,6 мільйона виборців, які мали право голосу.

Я хочу подякувати всім, навіть тим, хто не голосував за мене. Я розумію їхні занепокоєння щодо того, хто найкраще їх представлятиме,

– зазначила Конноллі.

Довідково. В Ірландії президент має більше номінальну посаду. Він рідко використовує повноваження перевіряти конституційність законодавства. Водночас глава Ірландії часто представляє країну на міжнародних самітах.

Кетрін Конноллі перемогла на президентських виборах в Ірландії: дивіться відео

Що відомо про Конноллі?

Reuters зауважує, що 68-річна Конноллі – досвідчена законодавиця з крайнього лівого крила, колишній психолог та адвокат. Уперше до парламенту вона потрапила у 2016 році.

Вона заохочувала молодь голосувати за неї за допомогою подкастів та постів, які ставали вірусними в соцмережах. Її підтримували багато артистів.

Конноллі розмовляє ірландською, виступає за рівність і хоче відгородити ірландський нейтралітет від того, що вона називає західним "мілітаризмом".

Раніше вона, як зазначали в Irish Times, звинувачувала НАТО в "розпалюванні війни". Якось вона порівняла витрати Німеччини на озброєння з нацистською епохою, Велику Британію та США зробила винними у сприянні геноциду в Газі.

Окрім того, Конноллі заявляла, що Великій Британії, а також Франції не можна довіряти, бо вони "вкорінені в збройовій промисловості, яка спричиняє кровопролиття у всьому світі".

Політикиня виступала проти намірів уряду скасувати заборону на військові місії за кордоном, бо це, на її думку, ставило під загрозу нейтралітет Ірландії.

"Критики зображували Конноллі як радикалку, яка уникала незручних питань і могла зашкодити відносинам Ірландії з Вашингтоном та її європейськими союзниками… Конноллі заявила під час кампанії, що вона поважатиме обмеження посади, що деякі інтерпретували як мовчазну обіцянку стримати суперечливі погляди, але аналітики передбачали тертя з урядом", – пише The Guardian.

Що казала Конноллі про війну в Україні?

У лютому 2022 року Конноллі закликала "виступати проти будь-якої можливості війни". Вона стверджувала, що Ірландія "має використовувати свій голос як нейтральна країна".

Водночас вона засуджувала главу Володимира Путіна і називала його "диктатором, який не поважає демократію".

У 2025 році Конноллі закликала продовжувати "виявляти солідарність з народом України", згадавши про українців, які знайшли прихисток в Ірландії. Вона тоді сказала, що "дуже важливо, щоб ми викривали те, що зробила Росія".

