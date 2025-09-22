Северокорейский лидер, мол, готов к переговорам, если Вашингтон перестанет настаивать на отказе его страны от ядерного оружия. Кроме этого, он заявил о новых достижениях в военной сфере.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что заявил диктатор КНДР?

В речи на заседании Верховного народного собрания Ким отметил, что он до сих пор имеет теплые воспоминания о Дональде Трампе, с которым встречался трижды во время первой каденции президента США.

Если США откажутся от абсурдной одержимости денуклеаризацией, примут реальность и захотят искреннего мирного сосуществования, нет причин нам не сесть за стол переговоров,

– сказал диктатор.

По его словам, создание ядерного оружия стало вопросом выживания страны для обеспечения безопасности перед серьезными угрозами со стороны США и Южной Кореи.

Эксперт по Северной Корее из американского Центра Стимсона Рэйчел Миньон Ли считает, что это первый случай, когда Ким упомянул Трампа по имени с момента инаугурации президента США в январе.

Кроме этого, северокорейский диктатор рассказал, что КНДР осуществила серьезные шаги в создании новых эсминцев, что стало началом превращения страны в морскую державу, а также продолжается укрепление стратегических ядерных сил и совершенствование обычного вооружения.

"Мы получили новое мощное секретное оружие. Было достигнуто немалых успехов в сфере оборонной науки и исследований, которые сделают большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала нашей армии", – сказал Ким.

Что в Северной Корее говорят о давлении США?