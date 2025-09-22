Впервые назвал Трампа по имени: Ким Чен Ын заявил о готовности к диалогу с США
- Ким Чен Ын заявил о готовности к диалогу с США, если Вашингтон перестанет настаивать на отказе от ядерного оружия.
- КНДР предприняла серьезные шаги в создании новых эсминцев и укреплении стратегических ядерных сил.
Северокорейский лидер, мол, готов к переговорам, если Вашингтон перестанет настаивать на отказе его страны от ядерного оружия. Кроме этого, он заявил о новых достижениях в военной сфере.
Что заявил диктатор КНДР?
В речи на заседании Верховного народного собрания Ким отметил, что он до сих пор имеет теплые воспоминания о Дональде Трампе, с которым встречался трижды во время первой каденции президента США.
Если США откажутся от абсурдной одержимости денуклеаризацией, примут реальность и захотят искреннего мирного сосуществования, нет причин нам не сесть за стол переговоров,
– сказал диктатор.
По его словам, создание ядерного оружия стало вопросом выживания страны для обеспечения безопасности перед серьезными угрозами со стороны США и Южной Кореи.
Эксперт по Северной Корее из американского Центра Стимсона Рэйчел Миньон Ли считает, что это первый случай, когда Ким упомянул Трампа по имени с момента инаугурации президента США в январе.
Кроме этого, северокорейский диктатор рассказал, что КНДР осуществила серьезные шаги в создании новых эсминцев, что стало началом превращения страны в морскую державу, а также продолжается укрепление стратегических ядерных сил и совершенствование обычного вооружения.
"Мы получили новое мощное секретное оружие. Было достигнуто немалых успехов в сфере оборонной науки и исследований, которые сделают большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала нашей армии", – сказал Ким.
Что в Северной Корее говорят о давлении США?
В ответ на призывы США к денуклеаризации постоянное представительство Северной Кореи при ООН заявило, что статус страны как ядерной державы необратим.
"Статус Корейской Народно-Демократической Республики как ядерной державы, что был окончательно закреплен в высшем и основном законе страны, стал необратимым", – говорится в заявлении.
Также Северная Корея осудила совместные военные учения США, Южной Кореи и Японии, которые проводят с целью улучшения взаимодействия в противодействии ядерной угрозе КНДР.