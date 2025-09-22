Уперше назвав Трампа на ім'я: Кім Чен Ин заявив про готовність до діалогу зі США
- Кім Чен Ин заявив про готовність до діалогу зі США, якщо Вашингтон перестане наполягати на відмові від ядерної зброї.
- КНДР здійснила серйозні кроки у створенні нових есмінців та зміцненні стратегічних ядерних сил.
Північнокорейський лідер, мовляв, готовий до переговорів, якщо Вашингтон перестане наполягати на відмові його країни від ядерної зброї. Крім цього, він заявив про нові досягнення у військовій сфері.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
Що заявив диктатор КНДР?
У промові на засіданні Верховного народного зібрання Кім зазначив, що він і досі має теплі спогади про Дональда Трампа, з яким зустрічався тричі під час першої каденції президента США.
Якщо США відмовляться від абсурдної одержимості денуклеаризацією, приймуть реальність і захочуть щирого мирного співіснування, немає причин нам не сісти за стіл переговорів,
– сказав диктатор.
За його словами, створення ядерної зброї стало питанням виживання країни для гарантування безпеки перед серйозними загрозами з боку США та Південної Кореї.
Експерт з Північної Кореї з американського Центру Стимсона Рейчел Міньон Лі вважає, що це перший випадок, коли Кім згадав Трампа на ім'я з моменту інавгурації президента США в січні.
Крім цього, північнокорейський диктатор розповів, що КНДР здійснила серйозні кроки у створенні нових есмінців, що стало початком перетворення країни на морську державу, а також триває зміцнення стратегічних ядерних сил та вдосконалення звичайного озброєння.
"Ми отримали нову потужну секретну зброю. Було досягнуто чималих успіхів у сфері оборонної науки та досліджень, які зроблять великий внесок у різке збільшення бойового потенціалу нашої армії", – сказав Кім.
Що в Північній Кореї кажуть про тиск США?
У відповідь на заклики США до денуклеаризації постійне представництво Північної Кореї при ООН заявило, що статус країни як ядерної держави є незворотним.
"Статус Корейської Народно-Демократичної Республіки як ядерної держави, що був остаточно закріплений у вищому та основному законі країни, став незворотним", – йдеться в заяві.
Також Північна Корея засудила спільні військові навчання США, Південної Кореї та Японії, які проводять з метою поліпшення взаємодії у протидії ядерній загрозі КНДР.