Окончательное решение: в КНДР заявили, что страна не откажется от ядерного статуса

Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что КНДР никогда не откажется от своего статуса ядерной державы и не будет терпеть никаких угроз.

Об этом сообщает Reuters.

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Как в КНДР относятся к ядерному статусу?

Заявление Ким Ё Чжон прозвучало на фоне предстоящего визита президента Китая Си Цзиньпина в Северную Корею – это станет его первой поездкой в КНДР за почти семь лет.

В Министерстве иностранных дел Китая уже подтвердили, что во время визита Си Цзиньпин проведет переговоры с Ким Чен Ыном, стороны планируют обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений.

Между тем Ким Ё Чжон назвала "ложными" заявления о якобы договоренностях между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом по денуклеаризации во время майского саммита.

Политика непрерывного укрепления ядерного сдерживания для самозащиты, объявлена главой государства, является необратимым и окончательным решением, которое должно выполняться безусловно,

– сказала она.

В начале недели Северная Корея также представила новый завод по производству ядерных материалов, а Ким Чен Ын призвал к "экспоненциальному" расширению атомного арсенала страны. Аналитики отмечают, что новый объект по обогащению урана, вероятно, должен укрепить переговорные позиции Пхеньяна накануне саммита с лидером КНР, а также обосновать ускорение ядерного наращивания.

Ким Чен Ын также посетил большой завод боеприпасов и приказал увеличить производственные мощности ракетной отрасли страны в 2,5 раза в течение следующих пяти лет.

К слову, конце мая Северная Корея провела испытания новой системы запуска легких многоцелевых ракет и тактических крылатых ракет залпового огня с элементами искусственного интеллекта.

По имеющейся информации, новая крылатая ракета может поражать цели на расстоянии до 100 километров с высокой точностью.