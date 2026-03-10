Война в Иране побуждает Северную Корею активнее развивать собственную ядерную программу, – The Guardian

Эскалация войны на Ближнем Востоке и угроза существованию иранского режима, вероятно, укрепили убеждение Северной Кореи в необходимости развивать собственный ядерный арсенал.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Какую стратегию выбрала КНДР?

Для Ким Чен Ына и династии, управляющей Северной Кореей с момента ее основания в 1948 году, ядерная программа является прежде всего вопросом выживания режима.

КНДР уже несколько лет активно развивает ядерную программу, несмотря на санкции ООН и попытки администрации Трампа через дипломатию добиться денуклеаризации Корейского полуострова.

Первое ядерное испытание Пхеньян провел еще в 2006 году, а последнее – в 2017-м. В то же время до сих пор остаются сомнения относительно точного размера арсенала страны и ее способности "совместить" миниатюрную ядерную боеголовку с межконтинентальной ракетой, которая могла бы достичь территории США.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира за 2025 год, Северная Корея имеет около 50 ядерных боеголовок и достаточно материала, чтобы создать еще примерно 40.

В то же время решение Кима сделать ядерное сдерживание приоритетом и формирование неформального партнерства с Россией и Китаем, по мнению аналитиков, помогло ему избежать судьбы бывших лидеров Ирака и Ливии, а теперь – потенциально и Ирана.

Реакция МИД КНДР на войну в Иране также была сдержанной: ведомство осудило удары США и Израиля как "незаконный акт агрессии", что якобы демонстрирует "гегемонистские" намерения Вашингтона, однако не упомянуло Трампа лично.

Это оставляет пространство для возможного возобновления переговоров по ядерной программе – при условии, что США откажутся от требования полной денуклеаризации и признают Северную Корею ядерным государством,

Сейчас аналитики не до конца уверены, откроет ли война США и Израиля с Ираном новые возможности для переговоров Вашингтона с КНДР, или же заставит северокорейский режим еще больше "закрыться в себе".

Китай также проводит ядерные испытания