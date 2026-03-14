Северная Корея запустила 10 баллистических ракет на фоне учений США и Южной Кореи

КНДР запустила в субботу, 14 марта, около 10 баллистических ракет в Восточное море. Тем временем Южная Корея проводит учения с США.

Об этом сообщает Yonhap і Bloomberg.

Что известно о северокорейских пусках ракет?

По данным агентства, это уже третье испытание баллистических ракет, проведенное Пхеньяном с начала года. Запуски состоялись на фоне ежегодных 11-дневных учений "Щит свободы", которые на этой неделе начали Южная Корея и Соединенные Штаты.

Ракеты были запущены из района Сунан вблизи Пхеньяна. Они пролетели примерно 350 километров и приземлились в море.

Пхеньян уже давно критикует совместные маневры союзников, называя их подготовкой к вторжению. В то же время в Сеуле и Вашингтоне отмечают, что учения имеют исключительно оборонительный характер.

Ранее на этой неделе Ким Ё Чжон – сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, которая имеет значительное влияние в руководстве страны – резко раскритиковала эти учения и предостерегла о "чрезвычайно серьезных последствиях".

Предыдущий запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Восточного моря Северная Корея провела 27 января. В Пхеньяне тогда заявляли, что это было испытание модернизированной системы реактивного залпового огня большого калибра.

