Решающий этап переговоров в Берлине: BILD узнало, когда новый дедлайн для мира

Переговоры о прекращении войны в Украине вышли на новый, решающий этап. По оценкам участников процесса, договоренность о мире может быть достигнута до Рождества.

Немецкое издание BILD подчеркивает резкое усиление давления США на Киев и активное участие спецпосланников Трампа, пишет 24 Канал.

Когда могут заключить мирное соглашение?

В Берлине в эти выходные проходят одни из самых напряженных переговоров с начала полномасштабной войны России против Украины. В Германию прибыли спецпосланники Трампа Свит Уиткофф и Джаред Кушнер. Известно, что в понедельник, 15 декабря, они встретятся с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание утверждает, что сейчас стороны обсуждают вариант, при котором соглашение о прекращении боевых действий может быть достигнуто уже к Рождеству. Этап переговоров в Берлине является переломным в поиске дипломатического урегулирования войны.

Одним из признаков возможного прогресса СМИ называет участие в переговорах американских представителей высокого уровня. Издание убеждено, что Штаты привлекают Виткоффа и Кушнера только тогда, когда стороны близки к согласованию ключевых решений. Подобное уже происходило во время переговоров по ситуации на Ближнем Востоке.

BILD выделяет еще один важный фактор – усиление давления США на Киев. Белый дом настаивает на сложных компромиссах со стороны Украины, однако предлагает гарантии безопасности и финансовую поддержку для восстановления страны после войны. Аналитики заметили, что Зеленский начал осторожнее формулировать свои заявления и даже допустил возможность вынесения чувствительных вопросов, в частности территориальных на голосование среди граждан.

Отдельное внимание стоит обратить на почти полное отсутствие публичной информации о ходе переговоров. Из Берлина практически не поступают подробности того, что якобы Трамп хочет сообщить лично, вероятно о "мире до Рождества".

На какие компромиссы готова пойти Украина ради достижения мира?