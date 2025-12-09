Уже к весне: эксперты разобрали, при каких условиях Украина и Россия подпишут мирное соглашение

Активная работа с мирным планом США продолжается. Украина консультируется с европейскими лидерами, чтобы выиграть выгодные условия для окончания войны. Однако, утверждают эксперты, необходимо преодолеть несколько главных вызовов.

Роль Европы и США в переговорном процессе трудно переоценить, но их взгляды совпадают не во всем. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, реалистично ли преодолеть разногласия, когда на самом деле удастся подписать мирное соглашение и удастся ли это сделать без участия США.

Читайте также Путин не рассчитывает на мир, а война может выйти за пределы Украины: анализ Sky News

Когда действительно могут подписать мирное соглашение?

Дональд Трамп заявил, что уже представил мирный план России и Украине. По его словам, Россия якобы согласна со всеми пунктами, а украинская делегация и вообще "в восторге" от его предложения. Однако, добавил Трамп, что Владимир Зеленский якобы даже не читал план. Впоследствии в Верховной Раде опровергли странное заявление лидера США.

Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заметил, что вряд ли есть план, который одновременно мог бы устроить и Россию, и Украину, как об этом говорит Трамп.

Нет такого соглашения, которое сейчас может устроить всех. Возможно, условия для такого соглашения будут в начале весны или зимой – это оптимистический сценарий – но точно не сейчас,

– подчеркнул военный.

В то же время еще действующий представитель Трампа в вопросах Украины Кит Келлог заявил, что мирный процесс уже "на финишной прямой". Только два вопроса тормозят принятие окончательного соглашения – контроль над Донецкой областью и ЗАЭС.

"По ЗАЭС – там действительно есть вопрос, но технического характера. Его реально решить. А вот вопрос по Донетчине действительно не могут решить. Мы прекрасно знаем позицию России, они хотят, чтобы оттуда вышли украинские войска, иначе – они отберут область силой. Но это нереалистично. Поэтому, мне кажется, в ближайшее время нас ждет не подписание мирного соглашения, а второй, третий раунд переговоров", – констатировал Сазонов.

Политолог также отметил, что важную роль может сыграть экономическая ситуация в России. Если посыплется экономика, Путин не сможет продолжать войну и согласится на реальные условия мирного соглашения. Реальна и ситуация, при которой упадет украинский фронт, но такую возможность военный считает маловероятной. Поэтому сейчас украинцам стоит ждать новых раундов переговорного процесса.

Когда на самом деле могут подписать мирное соглашение: посмотрите видео

Какова роль Европы в переговорах?

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что весь переговорный процесс действительно может привести к замораживанию войны. В частности, президент США Дональд Трамп настойчиво продвигает именно этот вариант, не беспокоясь об условиях наступления перемирия.

Однако в переговорах появился еще один субъект, которому небезразличны условия окончания войны, – Европа.

Визит Зеленского в Лондон связан с одним из самых болезненных вопросов для Европы – кто будет гарантировать континенту, что после замораживания войны не начнется война России против европейской страны. Для них это самая важная тема. Но мы видим хаотичные заявления со стороны европейских лидеров,

– отметил Валерий Клочок.

Например, Эммануэль Макрон, после поездки в Китай, где не смог договориться с Си о давлении на Путина, выражает несколько меньше оптимизма. Канцлер Германии Фридрих Мерц все критичнее оценивает предложения США по мирному плану, скептически относясь к некоторым требованиям Трампа.

Так или иначе европейцы будут играть одну из ключевых ролей в мирном процессе, понимая, что речь идет и об их безопасности. Недавно также стало известно, что страны ЕС готовы гарантировать Украине кредит на более 200 миллиардов долларов. Однако неизвестно, говорится о периоде военного, или мирного времени.

"Европа рассматривает 2 ключевых вопроса: гарантии безопасности и финансирование Украины, чтобы мы были для них защитой от российской агрессии. Это сложная история, ведь в переговорах фигурирует лишь Великобритания, Франция и Германия. Это свидетельствует о разъединении Европы, часть которой наблюдает за всем издалека, а другая понимает, что их российская агрессия может коснуться первых", – отметил аналитик.

Несмотря на все аналитик считает, что шансы достижения мирного соглашения являются высокими. Поскольку европейцы попали в ловушку своей уступчивости, неторопливости и отсутствия объединенной позиции. Поэтому им придется пойти на многие уступки и по своим вопросам.

Роль Европы в переговорах: смотрите видео

Возможно ли закончить войну без вмешательства США?

Неоднократно президент США отмечал, что разочарован или Зеленским, или Путиным по тем или иным причинам. Вполне однозначно Трамп говорил и то, что США могут выйти из переговорного процесса, если в ближайшее время не удастся достичь никаких успехов.

Руководитель Центра анализа и стратегий и политолог Игорь Чаленко отметил, что без США закончить войну действительно может быть трудно. От этого не выиграют ни украинцы, ни даже россияне.

Трамп, несмотря на все негативные стороны его деятельности, он все же набрал серьезный политический тренд, пытаясь закончить активную фазу войн. Его не интересуют условия. Он хочет остановить боевые действия и начать зарабатывать – со всеми: Украиной, Россией, ЕС. Но если Трамп таки выйдет из переговорного процесса, к сожалению, мы потеряем возможность быстрого завершения войны,

– отметил политолог.

Поэтому Украине приходится осторожно поддерживать темпы мирного процесса, наполняя его собственными интересами, но и, чтобы они держались в рамках плана Трампа. Над этим идет активная работа. В частности, Владимир Зеленский сообщил, что мирный план еще раз пересмотрят и уже 9 декабря отправят его на пересмотр Вашингтону.

"Пока продолжается эта работа, мы имеем положительные результаты по программе PURL, на Рождество США уже готовят новый пакет за ее средства. Мы продолжаем получать разведданные, получаем связь через Starlink, несмотря на эксцентричность Илона Маска. Сейчас нам важно показать деструктив Путина", – добавил Чаленко.

Такая работа продолжается, ведь украинские чиновники активно сотрудничают с США в вопросах мирного плана, однако не переступая собственные интересы. Россия же только может отказываться от предложений Вашингтона и Киева, что негативно влияет на их восприятие. Все это может в конечном итоге иметь весомое влияние на переговорный трек и его результаты.

Что будет, если Трамп выйдет из переговоров: смотрите видео

Что пишут о мирном процессе международные СМИ?